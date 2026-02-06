Weekend pełen wrażeń: Od kurpiowskich pieśni po wielkie granie i pomoc dla Antosia!

REKLAMA

Nadchodzący weekend w regionie zapowiada się intensywnie, łącząc tradycję, duchowość, pasję do gier oraz szlachetne cele charytatywne. Mieszkańcy będą mogli wybierać między spotkaniem z kurpiowską kulturą w Baranowie a duchową odnową, podczas gdy miłośnicy planszówek i kreatywnych warsztatów znajdą swoje miejsce w lokalnych muzeach. Najważniejszym punktem niedzieli będzie jednak mobilizacja serc w Rżańcu, gdzie podczas słodkiego kiermaszu wspólnie powalczymy o zdrowie małego Antosia.

Repertuar Kina Jantar w Ostrołęckim Centrum Kultury:

Orzełek Iggy, Dalej, jazda! 2, Moon: Panda i ja, Szympans, Pomocy.

Repertuar Kina Helios w Łomży:

Dalej, jazda! 2, Moon: Panda i ja, Orzełek Iggy, Skażenie, Stray Kids: The dominATE Experience, Zwierzogród 2, Avatar: Ogień i popiół, Wielki Marty, Szybcy i sprytni, Pomoc domowa, SpongeBob: Klątwa pirata, Powrót do Silent Hill, Szympans, Piep*zyć Mickiewicza 3, Filmowe poranki: Bing

Piątek, 6 lutego

godz. 12:00 - Promocja „Śpiewnika Kurpiowskiego”

W piątek o 12.00 w Baranowie odkryjesz muzyczne serce regionu podczas spotkania z wybitnym etnomuzykologiem, Henrykiem Gadomskim. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy powstawania nowego wydania „Śpiewnika Kurpiowskiego” prosto z ust jego twórcy. Przyjdź do Gminnej Biblioteki Publicznej i poczuj dumę z dziedzictwa, które łączy pokolenia.

Sobota, 7 lutego

godz. 9:00 - Ostrołęckie Spotkania Charyzmatyczne

Zapraszamy na duchowe wydarzenie roku, którego punktem kulminacyjnym będzie uroczysta Eucharystia sprawowana przez ks. biskupa Janusza Stepnowskiego. Inspirujące konferencje poprowadzą m.in. ks. dr Zbigniew Skuza oraz o. Remi Recław SJ, dzieląc się słowem pełnym nadziei i Bożej miłości. Dołącz do grupy „Zjednoczeni dla Miłości” i przeżyj niezapomniane chwile podczas adoracji oraz profesjonalnych diakonii tanecznych.

Niedziela, 8 lutego

godz. 10:00 - Kryptonim: Gramy!

Jesteś gotowy, aby powalczyć o prestiżowy tytuł „Mistrza Planszy 2026” w ramach całorocznej rywalizacji? Już 8 lutego możesz zdobyć kolejne punkty do rankingu, uczestnicząc w cyklicznym spotkaniu z serii „Kryptonim: Gramy!”. Odwiedź muzeum przy ul. Traugutta 19 i udowodnij swoją strategiczną przewagę nad pozostałymi graczami.

godz. 11:00 - „Walentynkowa ozdoba” - rodzinne warsztaty w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Zbliżające się walentynki to idealna okazja, by własnoręcznie stworzyć wyjątkowy upominek dla bliskiej osoby. Podczas najbliższej „Niedzieli w Muzeum” uczestnicy wykonają efektowne dekoracje w kształcie serc, złożone z dziesiątek misternie przygotowanych czerwonych róż. Zapraszamy do wspólnego tworzenia 8 lutego o godzinie 11:00 w siedzibie przy placu gen. J. Bema 8.

godz. 13:00 - Charytatywny kiermasz wypieków w Rżańcu

W najbliższą niedzielę o godzinie 13:00 świetlica wiejska w Rżańcu stanie się centrum pomocy dla rocznego Antosia Zalewskiego walczącego z nowotworem. Przyjdź na charytatywny kiermasz wypieków, gdzie każda zakupiona słodkość to realne wsparcie w kosztownym leczeniu małego wojownika. Pamiętaj, że każda złotówka ma ogromne znaczenie i przybliża chłopca do powrotu do zdrowia.