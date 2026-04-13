Wicemarszałek z wizytą w gminie Lelis. Sprawdzał lokalne inwestycje! [ZDJĘCIA]

W gminie Lelis sporo się dzieje w temacie lokalnych remontów i budów. Ostatnio okolicę odwiedzili przedstawiciele województwa - Wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Radosław Parzych, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce. Sprawdzali, jak idą prace, na które gmina dostała pieniądze.
Goście odwiedzili m.in. Dom Seniora w Durlasach, gdzie rozmawiali z podopiecznymi o tym, jak działa placówka. Kolejnym przystankiem był budynek Centrum Kultury w Lelisie. Obiekt przeszedł solidny lifting ma nowy dach, odnowioną elewację (termomodernizacja) oraz zadaszoną scenę.
Największe wrażenie robi jednak plac budowy przy Zespole Szkół w Lelisie. Trwa tam właśnie rozbudowa szkoły o nowoczesne zaplecze kuchenne i stołówkę. To ważna wiadomość dla uczniów i rodziców - jedzenie będzie przygotowywane na miejscu w profesjonalnych warunkach.
Inwestycja w liczbach
Całkowity koszt: około 2,1 mln zł.
Dofinansowanie z Mazowsza: blisko 1,1 mln zł.
Wizyta była okazją do potwierdzenia, że współpraca między gminą a regionem układa się dobrze, a pieniądze z budżetu województwa realnie przekładają się na poprawę lokalnej infrastruktury.