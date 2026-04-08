eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, TYLKO U NAS

Wiceminister rolnictwa pod wrażeniem potęgi JBB. Tak wygląda przyszłość polskiego mięsa [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 8467
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 8467
Posłuchaj

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Małgorzata Gromadzka, gościła we wtorek, 7 kwietnia, w powiecie ostrołęckim. Intensywny program wizyty objął zarówno spotkania z lokalną społecznością w Baranowie, jak i wizytację w jednym z najnowocześniejszych zakładów mięsnych w kraju – JBB w Dylewie.

Jednym z kluczowych punktów wizyty było zwiedzanie Zakładu Rozbioru Mięsa JBB w Dylewie. Jako największy producent wędlin w regionie i jeden z liderów technologicznych w Polsce, JBB stanowi istotny filar krajowego sektora rolno-spożywczego.

Wiceminister Gromadzka miała okazję osobiście zapoznać się z zaawansowanym procesem przetwórstwa mięsa. Podczas wizytacji hali produkcyjnej zaprezentowano nowoczesne linie technologiczne, które gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności oraz efektywność produkcji.

We wtorek, 7 kwietnia wiceminister odwiedziła także Baranowo. Głównym celem tej części wizyty było spotkanie z przedstawicielkami lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). O tym wydarzeniu przeczytasz więcej w naszej obszernej relacji:

Wiceminister rolnictwa z wizytą w Baranowie. Za nami ważne spotkanie z KGW z powiatu ostrołęckiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

We wtorek, 7 kwietnia powiat ostrołęcki stał się centrum dialogu o sprawach polskiej wsi. Do Baranowa przyjechała wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Małgorzata Gromadzka, która spotkała się z…

Wiceminister towarzyszyła delegacja przedstawicieli administracji rządowej, parlamentu oraz samorządu. W wizycie uczestniczyli: Mariusz Popielarz – Poseł na Sejm RP, Daniel Łaga – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie, Marcin Wołosz – wójt gminy Baranowo, Joanna Blat – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce oraz Radosław Parzych - dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wizyta Małgorzaty Gromadzkiej w regionie ostrołęckim była okazją do dialogu na temat wyzwań stojących przed polską wsią – od wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych po rozwój potężnych przedsiębiorstw przetwórczych, które budują konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Materiał filmowy 1 :
Więcej o: JBB Dylewo, wiceminister rolnictwa, Małgorzata Gromadzka
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować
tępiciel lemingów, 16:44 08-04-2026,   100%
Co rząd na to?
— Kieruję do premiera Donalda Tuska specjalny list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd to obiecywał, do dziś tej obietnicy nie spełnił. Wieś nie może dłużej czekać. Do listu dołączam gotowy projekt takiej skargi. Wszystko jest gotowe, wystarczy tylko działać. Trzeba wykorzystać wszystkie drogi i możliwości, by umowę z Mercosur zatrzymać — powiedział Karol Nawrocki w specjalnym oświadczeniu, które zamieścił w mediach społecznościowych.
 
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×