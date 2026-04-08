Wiceminister rolnictwa pod wrażeniem potęgi JBB. Tak wygląda przyszłość polskiego mięsa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Małgorzata Gromadzka, gościła we wtorek, 7 kwietnia, w powiecie ostrołęckim. Intensywny program wizyty objął zarówno spotkania z lokalną społecznością w Baranowie, jak i wizytację w jednym z najnowocześniejszych zakładów mięsnych w kraju – JBB w Dylewie.

Jednym z kluczowych punktów wizyty było zwiedzanie Zakładu Rozbioru Mięsa JBB w Dylewie. Jako największy producent wędlin w regionie i jeden z liderów technologicznych w Polsce, JBB stanowi istotny filar krajowego sektora rolno-spożywczego.

Wiceminister Gromadzka miała okazję osobiście zapoznać się z zaawansowanym procesem przetwórstwa mięsa. Podczas wizytacji hali produkcyjnej zaprezentowano nowoczesne linie technologiczne, które gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności oraz efektywność produkcji.

We wtorek, 7 kwietnia wiceminister odwiedziła także Baranowo. Głównym celem tej części wizyty było spotkanie z przedstawicielkami lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).

Wiceminister towarzyszyła delegacja przedstawicieli administracji rządowej, parlamentu oraz samorządu. W wizycie uczestniczyli: Mariusz Popielarz – Poseł na Sejm RP, Daniel Łaga – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie, Marcin Wołosz – wójt gminy Baranowo, Joanna Blat – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce oraz Radosław Parzych - dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wizyta Małgorzaty Gromadzkiej w regionie ostrołęckim była okazją do dialogu na temat wyzwań stojących przed polską wsią – od wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych po rozwój potężnych przedsiębiorstw przetwórczych, które budują konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.