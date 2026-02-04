eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wieczór kolęd i pastorałek w szkole w Dylewie [ZDJĘCIA]

Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
W murach Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie odbył się wieczór kolęd i pastorałek. Choć szkoła na co dzień tętni życiem uczniów, tym razem stała się miejscem spotkania kilku pokoleń - od dzieci, przez rodziców, aż po emerytowanych nauczycieli i lokalne władze.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Hanna Politowska, która powitała przybyłych i wskazała na wartość pielęgnowania tradycji wspólnego śpiewania. Jako pierwsi wystąpili nauczyciele oraz pracownicy placówki.

W programie artystycznym wzięli udział lokalni wykonawcy:

  • Schola na Lutni,
  • Kapela Kurpiowska pod kierownictwem Pawła Łaszczycha,
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Dylezionki”,
  • Magdalena Konieczek,
  • chór parafialny prowadzony przez pana Marka Prusaczyka,
  • chór rodziców.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele samorządu: wójt Anna Śniadach, zastępca wójta Małgorzata Prusaczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bielski. Pojawili się także proboszcz ks. Karol Żochowski, sołtysi wsi Dylewo - Justyna Roguszewska i Andrzej Domurad - a także emerytowani nauczyciele.

Po zakończeniu części muzycznej odbył się poczęstunek. Był to czas przeznaczony na rozmowy i spotkanie mieszkańców z władzami gminy oraz pracownikami szkoły.

Źródło: eOstrołęka.pl/Gmina Kadzidło
Więcej o: wieczór kolęd i pastorałek, pielęgnowanie tradycji, lokalni wykonawcy, spotkanie pokoleń, Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
