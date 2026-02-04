Wieczór kolęd i pastorałek w szkole w Dylewie [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W murach Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie odbył się wieczór kolęd i pastorałek. Choć szkoła na co dzień tętni życiem uczniów, tym razem stała się miejscem spotkania kilku pokoleń - od dzieci, przez rodziców, aż po emerytowanych nauczycieli i lokalne władze.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Hanna Politowska, która powitała przybyłych i wskazała na wartość pielęgnowania tradycji wspólnego śpiewania. Jako pierwsi wystąpili nauczyciele oraz pracownicy placówki.

W programie artystycznym wzięli udział lokalni wykonawcy:

Schola na Lutni,

Kapela Kurpiowska pod kierownictwem Pawła Łaszczycha,

Koło Gospodyń Wiejskich „Dylezionki”,

Magdalena Konieczek,

chór parafialny prowadzony przez pana Marka Prusaczyka,

chór rodziców.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele samorządu: wójt Anna Śniadach, zastępca wójta Małgorzata Prusaczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bielski. Pojawili się także proboszcz ks. Karol Żochowski, sołtysi wsi Dylewo - Justyna Roguszewska i Andrzej Domurad - a także emerytowani nauczyciele.

Po zakończeniu części muzycznej odbył się poczęstunek. Był to czas przeznaczony na rozmowy i spotkanie mieszkańców z władzami gminy oraz pracownikami szkoły.

Źródło: eOstrołęka.pl/Gmina Kadzidło