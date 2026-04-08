eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Wieczór literacki z Karolem Samselem w Ostrołęce. Autor zaprezentuje swój nowy poemat

zdjecie 8467
Posłuchaj

W najbliższy piątek, 10 kwietnia, w Ostrołęce odbędzie się spotkanie z Karolem Samselem - pochodzącym z naszego miasta poetą, pisarzem i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 38.

Głównym punktem wieczoru będzie prezentacja najnowszej książki autora pt. „Cairo Declaration”. Jest to poemat, o którym krytycy piszą jako o mocnym portrecie dzisiejszej cywilizacji. Spotkanie poprowadzi Wojciech Zamysłowski - poeta i muzyk.

Karol Samsel to postać dobrze znana w lokalnym środowisku literackim. Oprócz pracy naukowej na uczelni i wydania blisko 40 książek, angażuje się w pomoc młodym twórcom z regionu. Prowadzi warsztaty w ramach Ostrołęckiej Szkoły Kreatywnego Pisania i redaguje książki lokalnych autorów. Ostatnio udziela się także jako edukator podczas wyjazdów do teatrów w Warszawie i Olsztynie.

Organizatorzy zapowiadają, że spotkanie odbędzie się w luźnej atmosferze przy kawie. Przewidziano również niespodzianki dla uczestników.

Szczegóły wydarzenia:

Kiedy: 10 kwietnia, godz. 17:00.

Gdzie: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38.

Wstęp: Wolny.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×