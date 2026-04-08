Wieczór literacki z Karolem Samselem w Ostrołęce. Autor zaprezentuje swój nowy poemat

W najbliższy piątek, 10 kwietnia, w Ostrołęce odbędzie się spotkanie z Karolem Samselem - pochodzącym z naszego miasta poetą, pisarzem i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 38.

Głównym punktem wieczoru będzie prezentacja najnowszej książki autora pt. „Cairo Declaration”. Jest to poemat, o którym krytycy piszą jako o mocnym portrecie dzisiejszej cywilizacji. Spotkanie poprowadzi Wojciech Zamysłowski - poeta i muzyk.

Karol Samsel to postać dobrze znana w lokalnym środowisku literackim. Oprócz pracy naukowej na uczelni i wydania blisko 40 książek, angażuje się w pomoc młodym twórcom z regionu. Prowadzi warsztaty w ramach Ostrołęckiej Szkoły Kreatywnego Pisania i redaguje książki lokalnych autorów. Ostatnio udziela się także jako edukator podczas wyjazdów do teatrów w Warszawie i Olsztynie.

Organizatorzy zapowiadają, że spotkanie odbędzie się w luźnej atmosferze przy kawie. Przewidziano również niespodzianki dla uczestników.

Szczegóły wydarzenia:

Kiedy: 10 kwietnia, godz. 17:00.

Gdzie: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38.

Wstęp: Wolny.