Wielka ucieczka... w tempie rolniczym. 20-latek "pożyczył" ciągnik za fortunę [ZDJĘCIA]

Mówi się, że okazja czyni złodzieja, ale w tym przypadku okazja miała postać uchylonej tylnej szybki i niesprawnej stacyjki. 20-letni mieszkaniec Zambrowa postanowił sprawdzić się w roli operatora ciężkiego sprzętu, wybierając maszynę wartą 190 tysięcy złotych. Finał tej przygody był jednak daleki od sielankowego obrazka z "Rolnik szuka żony".

Wszystko zaczęło się na jednej z posesji w gminie Zambrów. Właściciel nowoczesnego ciągnika, spędzając czas u sąsiadów, nagle doznał dziwnego uczucia déjà vu. Patrząc przez okno, zauważył bowiem własny pojazd, który – bez jego udziału – dziarsko opuszczał podwórko. Wartość „znikającego” mienia? Bagatela, 190 tysięcy złotych.

Przez szybkę do gwiazd (i do aresztu)

Jak ustalili policjanci, sprawca nie potrzebował zestawu włamywacza ani zaawansowanego oprogramowania. Wystarczyła uchylona tylna szyba, przez którą 20-latek zwinnie wślizgnął się do kabiny. Los mu sprzyjał (do czasu), bo stacyjka była uszkodzona, co pozwoliło na uruchomienie silnika bez kluczyka.

Młody „traktorzysta” nie zamierzał jednak orać pola. Obrał kurs na miasto i dumnie wjechał skradzionym kolosem na jedno z zambrowskich osiedli. Możemy się tylko domyślać, jakie wrażenie wywarł na przechodniach, parkując maszynę rolniczą między osobówkami.

Brama, której nie dało się przeskoczyć

Sielanka skończyła się, gdy na horyzoncie pojawił się prawowity właściciel. 20-latek, mimo wyraźnych sugestii, by opuścił kabinę, postanowił kontynuować rajd i próbował odjechać. Dopiero wizja nadjeżdżających radiowozów skłoniła go do ewakuacji na własnych nogach.

W międzyczasie okazało się, że jazda precyzyjna nie była mocną stroną amatora cudzego mienia – podczas swojej miejskiej wycieczki zdążył zaliczyć bliskie spotkanie z jedną z bram, uszkadzając ją.

Finał w kajdankach

Dzielnicowi nie potrzebowali dużo czasu. Zauważyli młodzieńca na jednej z ulic, a ten, widząc mundury, rzucił się do desperackiej ucieczki pieszej. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

20-latek usłyszał już zarzut usiłowania kradzieży. Zamiast luksusowej kabiny traktora z klimatyzacją, może teraz liczyć na znacznie skromniejsze lokum. Za swój rajd po Zambrowie grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.