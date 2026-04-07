Wielka obława na dworcu w Ostrołęce. 53-latek był poszukiwany przez kilkanaście lat!

To był koniec długiej trasy z Londynu i jeszcze dłuższej, bo trwającej aż 14 lat, ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. 53-letni mieszkaniec Podlasia został zatrzymany przez policję na dworcu autobusowym w Ostrołęce. Choć przez lata ukrywał się w Wielkiej Brytanii, wpadł w ręce funkcjonariuszy dokładnie tam, gdzie najmniej się tego spodziewał - podczas postoju w drodze do domu.
Akcja była efektem ścisłej współpracy kryminalnych z Hajnówki oraz mundurowych z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany listem gończym mężczyzna planuje powrót do kraju.
Z Londynu prosto za kraty
Mężczyzna, pochodzący z gminy Narewka, był poszukiwany od 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim. Ciążył na nim wyrok za kradzież z włamaniem. Przez blisko półtorej dekady udawało mu się unikać odpowiedzialności, przebywając na terenie Wielkiej Brytanii.
Policjanci precyzyjnie ustalili nie tylko datę jego powrotu, ale także konkretny środek transportu. Wiedzieli, że 53-latek podróżuje rejsowym autobusem. Wykorzystując moment postoju na dworcu w Ostrołęce, funkcjonariusze przystąpili do działania. Zaskoczony pasażer nie miał szans na dalszą ucieczkę.
Zatrzymanie w Ostrołęce definitywnie zakończyło jego życie na wolności. Prosto z dworca mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, a następnego dnia trafił do zakładu karnego. Spędzi tam najbliższe 2 lata, odbywając karę pozbawienia wolności.
~er, 00:11 08-04-2026, 34%
ludzi straszyć bez przesady
~Dziadowski POrtal, 07:49 08-04-2026, 54%
Gdzie zaPOdział się mój komentarz? To już nawet nie wolno wspominać o fakcie że 90 % garusów w kryminałach głosuje na POstKOmunę i że swój POpiera swego. Już nawet te oczywiste faktu ".ranią i są wulgarne i obraźliwe" ? Towarzysz cenzor wyKOnuje prace zlecone przez rudego folksdojcza?
~ekif, 08:18 08-04-2026, 40%
@~Dziadowski POrtal
Kiepski ten twój przekaz dnia, taki sobie, zmień dostawcę i ogranicz dawkę..
~precz z KOmuną, 08:24 08-04-2026, 50%
@~ekif
Jak na uśmiechniętego pajaca przystało - nic na temat tylko obelgi w stronę adwersarza, nauki waszego guru towarzysz Lenin wiecznie u was w modzie.
~..., 08:29 08-04-2026, 67%
@~ekif
Towarzyszu POlszewicki płatny trollu, zapytaj swojego towarzysza cenzora dlaczego usunął mój komentarz. No chyba że jesteście jedną osobą..co jest bardzo prawdoPOdobne.
~Do, 08:51 08-04-2026, 38%
@~Dziadowski POrtal
Przykład wpisu ,co PiS robi z mózgu !
~100 bajerów dla frajerów, 08:56 08-04-2026, 63%
@~Do
Nigdy nie należałem ani nie byłem związany z żadną partią. A twoje tępe wyPOciny świadczą tylko o tym że to prawda ..że działacie jak wasz protoplasta , wasz POstKOmuchów guru towarzysz Lenin - jak nie masz nic do POwiedzenia w sprawie, to atakuj adwersarza. Twoje rzyganie jadem dobitnie to POkazuje! Czyżby wczoraj ministra przywiozła wam do Baranowa nowe rozkazy od rudnego folksdojcza? To jak to jest?
