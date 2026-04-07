Wielka obława na dworcu w Ostrołęce. 53-latek był poszukiwany przez kilkanaście lat!

zdjecie 8467
To był koniec długiej trasy z Londynu i jeszcze dłuższej, bo trwającej aż 14 lat, ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. 53-letni mieszkaniec Podlasia został zatrzymany przez policję na dworcu autobusowym w Ostrołęce. Choć przez lata ukrywał się w Wielkiej Brytanii, wpadł w ręce funkcjonariuszy dokładnie tam, gdzie najmniej się tego spodziewał - podczas postoju w drodze do domu.

Akcja była efektem ścisłej współpracy kryminalnych z Hajnówki oraz mundurowych z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany listem gończym mężczyzna planuje powrót do kraju.

Z Londynu prosto za kraty

Mężczyzna, pochodzący z gminy Narewka, był poszukiwany od 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim. Ciążył na nim wyrok za kradzież z włamaniem. Przez blisko półtorej dekady udawało mu się unikać odpowiedzialności, przebywając na terenie Wielkiej Brytanii.

Policjanci precyzyjnie ustalili nie tylko datę jego powrotu, ale także konkretny środek transportu. Wiedzieli, że 53-latek podróżuje rejsowym autobusem. Wykorzystując moment postoju na dworcu w Ostrołęce, funkcjonariusze przystąpili do działania. Zaskoczony pasażer nie miał szans na dalszą ucieczkę.

Zatrzymanie w Ostrołęce definitywnie zakończyło jego życie na wolności. Prosto z dworca mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, a następnego dnia trafił do zakładu karnego. Spędzi tam najbliższe 2 lata, odbywając karę pozbawienia wolności.

Więcej o: zatrzymanie w Ostrołęce, ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości, współpraca międzynarodowa, poszukiwany listem gończym, kradzież z włamaniem, Ostrołęka, policja

~er, 00:11 08-04-2026,   34%
ludzi straszyć bez przesady
~Dziadowski POrtal, 07:49 08-04-2026,   54%
Gdzie zaPOdział się mój komentarz? To już nawet nie wolno wspominać o fakcie że 90 % garusów w kryminałach głosuje na POstKOmunę i że swój POpiera swego. Już nawet te oczywiste faktu ".ranią i są wulgarne i obraźliwe" ? Towarzysz cenzor wyKOnuje prace zlecone przez rudego folksdojcza?
~ekif, 08:18 08-04-2026,   40%
@~Dziadowski POrtal Kiepski ten twój przekaz dnia, taki sobie, zmień dostawcę i ogranicz dawkę..
~precz z KOmuną, 08:24 08-04-2026,   50%
@~ekif Jak na uśmiechniętego pajaca przystało - nic na temat tylko obelgi w stronę adwersarza, nauki waszego guru towarzysz Lenin wiecznie u was w modzie.
~..., 08:29 08-04-2026,   67%
@~ekif Towarzyszu POlszewicki płatny trollu, zapytaj swojego towarzysza cenzora dlaczego usunął mój komentarz. No chyba że jesteście jedną osobą..co jest bardzo prawdoPOdobne.
~Do, 08:51 08-04-2026,   38%
@~Dziadowski POrtal Przykład wpisu ,co PiS robi z mózgu !
~100 bajerów dla frajerów, 08:56 08-04-2026,   63%
@~Do Nigdy nie należałem ani nie byłem związany z żadną partią. A twoje tępe wyPOciny świadczą tylko o tym że to prawda ..że działacie jak wasz protoplasta , wasz POstKOmuchów guru towarzysz Lenin - jak nie masz nic do POwiedzenia w sprawie, to atakuj adwersarza. Twoje rzyganie jadem dobitnie to POkazuje! Czyżby wczoraj ministra przywiozła wam do Baranowa nowe rozkazy od rudnego folksdojcza?  To jak to jest?
