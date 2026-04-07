Wielka obława na dworcu w Ostrołęce. 53-latek był poszukiwany przez kilkanaście lat!

To był koniec długiej trasy z Londynu i jeszcze dłuższej, bo trwającej aż 14 lat, ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. 53-letni mieszkaniec Podlasia został zatrzymany przez policję na dworcu autobusowym w Ostrołęce. Choć przez lata ukrywał się w Wielkiej Brytanii, wpadł w ręce funkcjonariuszy dokładnie tam, gdzie najmniej się tego spodziewał - podczas postoju w drodze do domu.

Akcja była efektem ścisłej współpracy kryminalnych z Hajnówki oraz mundurowych z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany listem gończym mężczyzna planuje powrót do kraju.

Z Londynu prosto za kraty

Mężczyzna, pochodzący z gminy Narewka, był poszukiwany od 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim. Ciążył na nim wyrok za kradzież z włamaniem. Przez blisko półtorej dekady udawało mu się unikać odpowiedzialności, przebywając na terenie Wielkiej Brytanii.

Policjanci precyzyjnie ustalili nie tylko datę jego powrotu, ale także konkretny środek transportu. Wiedzieli, że 53-latek podróżuje rejsowym autobusem. Wykorzystując moment postoju na dworcu w Ostrołęce, funkcjonariusze przystąpili do działania. Zaskoczony pasażer nie miał szans na dalszą ucieczkę.

Zatrzymanie w Ostrołęce definitywnie zakończyło jego życie na wolności. Prosto z dworca mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, a następnego dnia trafił do zakładu karnego. Spędzi tam najbliższe 2 lata, odbywając karę pozbawienia wolności.