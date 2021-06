Wiemy, ile kosztuje utrzymanie biura ostrołęckiego senatora. Pokaźna kwota

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Dzień dobry! Cyt. "Co pan konkretnie zrobił dla swoich wyborców mieszkańców Ostrołęki?" Tępy burku! Zarówno poseł, jak i senator, w polskim systemie konstytucyjnym, nie reprezentują "swoich wyborców", lecz reprezentują cały naród polski. Nie są więc związani instrukcjami swoich wyborców. O to "co konkretnie pan zrobił dla swoich wyborców", pytaj radnego czy prezydenta miasta, ale nie senatora czy posła... Pozdrawiam...

Dzień dobry! Cukiereczku! "Par­tia - to stos pa­cie­rzo­wy kla­sy ro­bot­ni­czej. Par­tia - to nie­śmier­tel­ność na­szej spra­wy. Par­tia - to jed­no, co mnie nie zdra­dzi"... Partia nie ma nic wspólnego z moimi wyzwiskami! Wyzwiska wyssałam z mlekiem matki... Pozdrawiam...

właśnie właśnie co ten pan zrobił dla ostrołeki ja się pytam nowym senatorem powinien zostac pan kotowski - zrobil o wiele wiecej i zasluzyl na to, zaproacowal, tyle poswiecenia, a pan robert ma juz swoje lata, pan kotowski jest bardzije kompetenctny i lepie1j by nas reprezentował

