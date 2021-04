Wójt gminy Rzekuń trafił do szpitala. Podziękował personelowi SOR: "Za cierpliwość, zrozumienie, solidarność"

REKLAMA

REKLAMA

Czas oczekiwania na wyniki badań w postaci kilku godzin dał też chwilę na rozmowy. Nie tylko ja widziałem, jak Państwo ciężko dla nas pracujecie i jacy jesteście życzliwi. Myślę tylko, że nie wszyscy to głośno mówią, nie wszyscy napiszą czy podziękują. Uważam, że w takich sytuacjach powinniśmy mówić o tym, co dobre i wyrażać swoją wdzięczność. Kłaniam się nisko w podzięce dla Was wszystkich i gorąco kibicuję

Spędziłem na SOR-ze kilka godzin, obserwowałem personel i sam doświadczyłem tego, w jaki sposób się mną zajęli. Chciałem wszystkim tym osobom złożyć serdeczne podziękowania. Nie chodzi mi tylko o to, że otrzymałem pomoc, że przebadano mnie kompleksowo, że widziałem pełen profesjonalizm i wytężoną pracę. Przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że ten personel widział w nas, pacjentach, ludzi. Wykazywał troskę, empatię, zaangażowanie. Za ten uśmiech, który tak mocno kontrastował z nieludzko zmęczonymi oczami. Za cierpliwość, zrozumienie, solidarność. Za realizację swojego powołania medycznego, które w dobie pandemii tak często przybiera wymiar heroizmu

REKLAMA

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~gość , 10:58 06-04-2021 , 78% Mój mąż przebywał na SOR 12 godzin, odesłali do domu że zdrowy a po 2 miesiącach zmarł. odpowiedz • oceń :

~Ja , 11:23 06-04-2021 , 100% @~gość Taki los, na każdego pirs przyjdzie....tylko trnbu góry zna czas i godzine odpowiedz • oceń :

~No tak , 11:42 06-04-2021 , 80% @~Ja Giertych też mdlał. Jak się tyle naodpierd....to można próbować wzbadzać współczucie. odpowiedz • oceń :

~Fan , 11:20 06-04-2021 , 63% A czy u pana wojta z Rzekuna był dziś stolec?

Jeżeli był to proszę droga redakcjo o artykuł.

Proszę napisać koniecznie jaki miał kolor,bardzo nas mieszkańców to interesuje.Plisś odpowiedz • oceń :

~Anna , 11:44 06-04-2021 , 67% @~Ja Nie głupi. Czy ten człowiek zamierza całe swoje życie upubliczniać tylko dlatego że jest narcystycznym wójtem? On jeden trafił do szpitala? Jedyny obecnie wójt z tak ciężkimi zarzutami i to one pewnie tak ciążą. Skutki trzeba przewidywać i dźwigać. odpowiedz • oceń :

~Remek , 11:49 06-04-2021 , 100% @~Anna Ten człowiek nie zna ani umiaru ani przyzwoitości. Ma się za jakiegoś cele.brutę i tak jak oni dziękuje służbie zdrowia. A fakt jest jeden: wójt pielgrzym podrzednej gminy na Mazowszu z zarzutami na dodatek.

Należało honororo po tym jak prokurator postawił zarzuty siedzieć w domu i czekać na wyrok a nie udawać że się dalej rządzi i pchać się do mediów. Wstyd. odpowiedz • oceń :

~Osoba , 11:36 06-04-2021 , 100% Mòj dziadek, osoba schorowana i starsza czekała na przyjęcie 4h , miał zapalenie płuc. Każdego dnia inne formacje od lekarzy, co dziennie każdy lekarz mówił co innego. Jednego dnia że jest kiepsko , natomiast drugiego że już dobrze. Było dobrze a w niedzielę zmarł. Może zależy KTO trafi do szpitala, widocznie życie i zdrowie mojego dziadka było mniej ważne niż kogoś innego. odpowiedz • oceń :

~Ja , 11:43 06-04-2021 , 50% @~Osoba Przerażają mnie takie komentarze....człowiek nie mający nic wspólnego na co dzień z medycynie, nie będący na co dzień przy pacjencie, nie ma zielonego pojęcia jakie dramaty się rozgrywają w głowach i sercach lekarzy pielęgniarek nie mogących już nic zrobić dla człowieka umierającego. Najgorsze jest poinformowanie rodziny, bo każdy ma uczucia i ciężko się to robi, a komentarze typu lerzsl i umarł brzmią jakby co najmniej źle odpowiedz • oceń :

~Fol , 11:51 06-04-2021 , - Przeraża mnie ten człowiek. Ciekawe czy z procesu sądowego który za chwilę się rozpocznie będzie tak śmiało sprawozdania zdawał. Zwłaszcza zeznania świadków od których wziął nas interesują i zeznania księgowej z Lelisa. odpowiedz • oceń :

~Osoba , 12:00 06-04-2021 , 100% @Ja - przez 12h nie można się było dodzwonić na oddział, ZERO informacji. Linia ciągle wolna. Po którymś telefonie , słuchawka odłóżona na oddziale , brak sygnału . Więc co mamy czuć my ? Co myśleć? odpowiedz • oceń :

~Ja , 12:11 06-04-2021 , 0% @~Osoba Myslec, że w tym czasie ktoś komuś ratuje życie, a nie odbiera telefon odpowiedz • oceń :

~Osoba , 12:17 06-04-2021 , 100% @Ja - Oby Pani/Pana nie spotkała taka sytuacja. A co do ratowania życia. . . Nie przesadzajmy z tym określeniem. Nie raz było do czynienia z tym szpitalem czterech moich bliskich właśnie tam skończyło swoje życie. Nie tylko dziadek lecz osoby po 40-50 lat, wdanie się sepsy w szpitalu ? Faktycznie, dbają. Nie widzę sensu dalszej rozmowy, Pozdrawiam . Dobrego dnia. odpowiedz • oceń :

~Ja , 14:20 06-04-2021 , 0% @~Osoba I tu błąd....na codzien pracuje w szpitalu, z doświadczenia wiem,że czasu nie mam by telefon odebrać. Rodzinom współczuję obecnej sytuacji.....ale trzeba chociaż sprobowac zrozumieć zaistniałą sytuację na świecie . Odnośnie umierających młodych osób....często albo za późno zgłaszają się do szpitala bo nie wieża w covid albo są bardzo zchorowani innymi jednostkami chorobowymi, a malo odporna osoba jest podatna na zakażenia szpitalne. Pozdrawiam i zdrowia życzę odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.