Wracamy do tematu śmieci na placu zabaw przy osiedlu Bursztynowe [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Kto i jak często sprząta teren parku i placu zabaw na osiedlu Bursztynowe? Temat ten poruszaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wracamy do sprawy, poznaliśmy wyjaśnienia ratusza.



Przypomnijmy, mieszkańcy skarżyli się nam na fatalny stan parku i placu zabaw na osiedlu Bursztynowe. Jest to okolica bardzo chętnie wybierana przez rodziców najmłodszych mieszkańców naszego miasta jako miejsce, gdzie – jeszcze do niedawna – można było spokojnie i bezpiecznie spędzić wolne chwile ze swoimi pociechami. Radość z zabawy zaczęła psuć młodzież, która również wybiera to miejsce na wieczore spotkania, które często są suto zakrapiane przeróżnymi alkoholami.





Park jest w karygodnym stanie. Pomijając stan techniczny ogrodzeń, wiele zastrzeżeń mamy też do czystości tego miejsca. Pracownicy urzędu twierdzą, że park sprzątany jest co drugi dzień przez dwie panie. Jest to absolutne kłamstwo. W miejscu placu zabaw dla dzieci od miesięcy nie było nikogo kto pozamiatałby chociażby piach z chodników. Kosze pełne śmieci po wieczornych posiadówach młodzieży. Gdzie jest patrol policji? Komenda jest 20 metrów dalej, a czy chociażby raz ktoś wieczorem tamtędy przeszedł i sprawdził co robi młodzież? Skąd te puszki i butelki. Rano przychodzą małe dzieci i zastają taki syf. Kto i jak często sprząta ten park?

- informowała nas w ubiegłym tygodniu jedna z mieszkanek.O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy w Biurze Prasowym Urzędu Miasta w Ostrołęce. Pytaliśmy m.in. o to, kto i jak często sprząta to miejsce. Po kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedź. Oto ona:Obecnie park na osiedlu Bursztynowym sprzątany codziennie rano (od poniedziałku do soboty).- poinformował nas kierownik biura, Piotr Potulski, wyjaśniając jednocześnie, że jedynie w niedzielę park i plac nie jest sprzątany, jednak i to może się wkrótce zmienić i sprzątanie tego miejsca zostanie „rozszerzone” także o niedzielę.