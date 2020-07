WSAP zacieśnia współpracę ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

REKLAMA

We wtorek, 7 lipca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce podpisano porozumienie o współpracy między najdłużej funkcjonującą w naszym mieście uczelnią a ostrołęckim Starostwem Powiatowym.



Efektem porozumienia będzie zacieśnienie wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności oraz podniesienie kwalifikacji kadry urzędniczej. Każdego roku akademickiego starosta ostrołęcki będzie mógł skierować na bezpłatne studia podyplomowe na wybranym kierunku jednego z podległych mu urzędników.



Wcześniej podobne porozumienie WSAP zawarło z samorządem Ostrołęki, a w najbliższych dniach do instytucji współpracujących z uczelnią dołączy także Komenda Miejska Policji. Pomysł podpisania porozumienia między lokalnymi samorządami i instytucjami działającymi na rzecz społeczności zrodziła się już w lutym. Dokumenty o wspólnej współpracy miały zostać podpisane podczas dnia otwartego WSAP, plany jednak pokrzyżowała pandemia koronawirusa.



Zawarte dziś porozumienie ma głównie wymiar symboliczny, ponieważ Starostwo Powiatowe ściśle współpracuje z uczelnią od samego początku jej funkcjonowania na terenie naszego miasta, co silnie podkreślano z obu stron. Elementem porozumienia, który warto podkreślić jest podjęcie współpracy w zakresie szkolenia kadry urzędniczej. Począwszy od października 2020 roku, każdego roku akademickiego starosta ostrołęcki będzie mógł skierować na studia podyplomowe na wybranym kierunku jednego z podległych mu urzędników. Współpraca ta trwać ma nieprzerwanie przez cały okres funkcjonowania uczelni w Ostrołęce.





Wiemy, że samorząd terytorialny boryka się z wieloma problemami o charakterze prawno-praktycznym, tzn. na styku tego co jest w normach, przepisach prawa i tego jak to potem przekłada się na zachowania i działania poszczególnych instytucji. Chcielibyśmy tak zmodyfikować naszą ofertę dydaktyczną, by szkoła dawała jak najwięcej podpowiedzi urzędnikom, co w konkretnej sytuacji robić.

Powiat ostrołęcki jest pracodawcą dla około 500 osób. Mam tu na myśli nie tylko starostwo ale też jednostki podległe. Zdecydowana większość tych osób musi posiadać jakiś kierunek wykształcenia związany z administracją.

- powiedział podczas dzisiejszego spotkania dr. Michał Fajst, rektor WSAP.Precyzując warunki współpracy pomiędzy WSAP a samorządem podczas jednego z roboczych spotkań, starosta Stanisław Kubeł zaproponował władzom uczelni uruchomienie kierunku studiów samorządowych z zakresu polityki społecznej i działalności socjalnej. Pomysł został zaaprobowany przez rektora, utworzono zarys programu edukacyjnego. Kierunek wpisany został też do edukacyjnej oferty uczelni i wkrótce rozpocznie się rekrutacja wśród osób chętnych do podjęcia studia zakresie samorządowej działalności socjalnej.- mówił starosta Stanisław Kubeł deklarując, że powiat będzie korzystał z oferty zaproponowanej przez uczelnię w pełnym zakresie, co pozwoli na podniesienie kwalifikacji kadry urzędników i zapewnienie jeszcze lepszej jakości obsługi interesantów.Podpisane dziś porozumienie dotyczy nie tylko nieodpłatnego kształcenia urzędników ale też organizacji wspólnych konferencji czy sympozjów o tematyce ważnej dla lokalnej społeczności czy będącej w zainteresowaniu samorządowców oraz instytucji działających na terenie miasta i powiatu.