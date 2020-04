Wsparcie dla mieszkańców gminy Rzekuń: 200 paczek z żywnością

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

INWESTYCJE PANA GODZINY Gmina w liczbach 2011 2018 Drogi asfaltowe 2011r.ok. 53 km - 2018r ok. 86 km Sieć kanalizacji sanitarnej 2011r ok. 8,5 km - 20018r. ok. 62,5 km Liczba budynków przyłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 2011r 225 - 2018r. ok. 626, natomiast wybudowano: ok. 1550 przyłączy kan. Sieć wodociągowa ok. 2011r. 156 km - 2018r. ok. 187 km Liczba budynków przyłączonych do sieci wodociągowej 2011r. 2 052 - 2018r. 3 016 Liczba punktów oświetlenia ulicznego ok. 2011r 970 - 2018rok. 1 350 oraz wymiana na nowe ok 330 szt We współpracy ze starostwem: drógi powiatowe do których gmina w latach 2011 - 2018 dołożyła ok 15 mln złotych a które sa ważne dla komunikacji gminy Rzekuń 1. Bieżące utrzymywanie dróg żwirowych. 2. Remont nawierzchni bitumicznych. 3. Wymiana i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 4. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej. 5. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Rzekuń i Czarnowiec III-IV etap. 6. Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012. 7. Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie brakujących przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kościuszki i Mazowieckiej w Rzekuniu. 8. Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu. 9. Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego - mleczarnia. 10. Wyposażenie boiska piłkarskiego w Rzekuniu w urządzenia spełniające wymogi licencyjne uprawniające do rozgrywek Ligi Okręgowej Polskiego Związku Piłki nożnej. 11.Monitoring budynku OSP Rzekuń. 12. Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej. 13. Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 14. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzekuń. 15. Dostawa iluminacji świątecznych. 16. Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. Rzekuń 17. Przebudowa dróg gminnych ulic: Polnej, Malinowej, Agrestowej, Porzeczkowej w msc. Rzekuń wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 18. Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 19. Przebudowa ul. Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 20. Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 21. Przebudowa ulicy Cichej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 22. Urządzenie placu zabaw w Rzekuniu. 23. Przebudowa ul. Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 24. Przebudowa ul. Platynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 25. Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. Rzekuń. 26. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Rzekuniu przy gimnazjum. 27. Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń. 28. Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w msc. Rzekuń. 29. Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 30. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej. 31. Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 32. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – ulica Ostrowska I i II etap. 33. Budowa studni na SUW w Rzekuniu. 34. Przebudowa ul. Ks. Skłodowskiego wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i oświetleniem (wymiana sieci wodociągowej i studni kanalizacyjnej). 35. Renowacja elewacji SP w Rzekuniu. 36. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie skweru w centrum msc. Rzekuń. 37. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu. 38. Budowa siłowni napowietrznej w msc. Rzekuń przy ul. Mazowieckiej. 39. Przebudowa ul. Miłej i ul. Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej (wymiana sieci wodociągowej) 40. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – ul. Baśniowa. 41. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Bema w Rzekuniu. 42. Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń. 43. Zakup samochodu operacyjnego dla OSP w Rzekuniu. 44. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 45. Przebudowa ul. Miłej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 46. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę gminnych sieci wodociągowych. 47. Przebudowa ulicy Radosnej i Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 48. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej przez msc. Rzekuń. 49. Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kościuszki, Ogrodowej w Rzekuniu. 50. Wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013.

