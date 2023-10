Wspomnienie wsi Ostrowy. Padł ciekawy pomysł na utrwalenie historii miasta [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W Kultowni OCK odbyło się spotkanie w nowym cyklu "Wojciechowice. Mapa pamięci" - to znakomita okazja do poznania historii Wojciechowic. Na pierwszym spotkaniu mówiono o nieistniejącej już wsi Ostrowy. Padł też ciekawy pomysł dotyczący utrwalania historii miasta.

Ostrowy - wieś, która już nie istnieje

Między Wojciechowicami a rzeką Czeczotką istniała w przeszłości wieś Ostrowy. Wieś zniknęła z mapy, ale wspomnienia odżyły na środowym spotkaniu w Kultowni OCK.

Zadanie było trudne, ponieważ - jak przyznano na spotkaniu - jest niewiele publicznie dostępnych materiałów dotyczących miejscowości Ostrowy. - Jest kilka dosłownie zdjęć na krzyż, być może odnajdą się jeszcze jakieś materiały - usłyszeliśmy. Uczestnicy spotkania obejrzeli mapę oraz prezentację dotyczącą wsi Ostrowy.

Spotkanie zorganizowane przez Kultownię i Fundację Splot Pamięci było także okazją do podzielenia się pomysłami dotyczącymi pamięci historycznej o Ostrołęce. Jeden z nich brzmi znakomicie.

Starsi mieszkańcy będą nagrywani?

- W Ostrołęce nie było chyba nigdy zorganizowanego programu nagrywania najstarszych mieszkańców. Mamy Niedziałkowską, która jest przetwarzana na różne sposóby i która jest źródłem, ale nie rozmawia się z ludźmi, jak się żyło w niektórych miejscach. Jak ludzie mieszkali, co mieli w domu, jakie były relacje sąsiedzkie, czym się ludzie zajmowali. Teraz chcemy to zmienić - powiedziała Jolanta Żubrowska, prezes zarządu Fundacji Splot Pamięci.

Pomysł ten spotkał się z entuzjazmem obecnego na spotkaniu sołtysa Czarnowca Marka Karczewskiego. - Róbcie to jak najszybciej - zaapelował, wskazując, że podobny projekt był realizowany w gminie Rzekuń.

- Jak nagrywaliśmy to wszystko, dzieci miały przygotowane pytania, to seniorzy mieli dużo do powiedzenia. Wydaje się, że ktoś jest zwykłym człowiekiem, ale ma naprawdę wiele do powiedzenia. Nagrywajcie to jak najszybciej, ludzie tak szybko odchodzą - dodał. Rzeczywiście, cały pomysł brzmi ciekawie, a jego realizacja mogłaby być fantastyczną pamiątką dla kolejnych pokoleń.