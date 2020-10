Wypadek motorowerzysty między Grabówkiem a Jastrząbką

REKLAMA

Na lokalnej drodze między miejscowościami Grabówek i Jastrząbka doszło dziś rano do poważnego wypadku. Kierujący motorowerem zderzył się z dziką zwierzyną przebiegającą przez jezdnię. Nieprzytomnego mężczyznę zabrano do szpitala.



Do wypadku doszło we wtorek, 6 października około godziny 6:00 rano. Kierujący motorowerem jadąc lokalną drogą między Grabówkiem a Jastrząbką zderzył się z dziką zwierzyną (prawdopodobnie łosiem), który wbiegł nagle na jezdnię.



Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy zabrali nieprzytomnego motorowerzystę do szpitala.