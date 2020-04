Wypalanie traw wciąż zmorą dla strażaków z naszego regionu [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Mimo licznych apeli strażaków wciąż nie brakuje nieodpowiedzialnych osób, które celowo podpalają trawy na nieużytkach rolnych. Tylko we wtorek i tylko na terenie jednej gminy odnotowano trzy takie zdarzenia. Przy obecnie panującej suszy nawet najmniejszy pożar może skutkować ogromnym zagrożeniem dla życia ludzi i zwierząt oraz przyczyniać się do poważnych strat w mieniu czy środowisku.



We wtorek, 28 kwietnia strażacy ochotnicy z Goworowa interweniowali do trzech pożarów spowodowanych wypalaniem traw, które wymknęło się spod kontroli. Zdarzenia zagrażające przeniesieniu się ognia na większe przestrzenie i w pobliże zabudowań ludzkich odnotowano w miejscowościach Goworówek, Grodzisk Duży i Wólka Brzezińska.



W ostatnim czasie strażacy w naszym regionie wyjeżdżają do podobnych pożarów niemal każdego dnia. Przypomnijmy, że celowe podpalanie traw na nieużytkach rolnych zagrożone jest wysokim mandatem. Spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt czy zniszczenia mienia znacznej wartości skutkować może karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.