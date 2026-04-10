XVI Konkurs Recytatorski Poezji Ks. Jana Twardowskiego w Chudku [ZDJĘCIA]

W Szkole Podstawowej w Chudku odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego pod hasłem „Zaufałem drodze wąskiej”. Wydarzenie miało miejsce 25 marca, a celem było przybliżenie twórczości ks. Jana Twardowskiego oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci i młodzieży.
W konkursie wzięło udział 119 uczniów z klas 0-VIII. Uczestnicy reprezentowali 12 szkół podstawowych z regionu. Uczniowie przyjechali z placówek w: Antoniach, Kadzidle, Dylewie, Jazgarce, Nasiadkach, Łęgu Starościńskim, Obierwi, Olszewce, Wachu, Baranowie, Zawadach oraz Chudku.
Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych osób w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Kategoria klas 0-III
1 miejsce: Marika Tańska (Zawady), Antoni Szczubełek (Łęg Starościński), Alicja Moszczyńska (Baranowo), Laura Święcicka (Chudek).
2 miejsce: Iga Tyc (Chudek), Hanna Zygmunt (Baranowo), Olga Tabaka (Chudek), Wojciech Obrębski (Chudek).
3 miejsce: Lena Dziekońska (Obierwia), Lena Niedźwiecka (Dylewo), Alicja Orzoł (Baranowo), Zofia Kardas (Chudek), Kalina Mróz (Chudek).
Wyróżnienia: Blanka Gut (Zawady), Oliwia Mrozek (Nasiadki), Amelia Jaworska (Obierwia), Maria Olszewska (Nasiadki), Michalina Dębska (Obierwia), Jan Tabaka (Chudek), Lilianna Dymerska (Chudek), Milena Koziatek (Zawady).
Kategoria klas IV-VI
1 miejsce: Maja Kamińska (Obierwia), Karol Kozłowski (Chudek).
2 miejsce: Zuzanna Smolińska (Obierwia), Liliana Święcicka (Chudek).
3 miejsce: Marcel Olk (Chudek), Zofia Szczepanek (Obierwia).
Wyróżnienia: Nikola Berk (Chudek), Emilia Ciak (Kadzidło), Ignacy Duda (Kadzidło), Julia Kurpiewska (Łęg Starościński), Alicja Lipka (Łęg Starościński), Aleksander Myśkiewicz (Nasiadki), Amelia Taradejna (Obierwia), Wiktoria Tobojka (Kadzidło), Jakub Trzciński (Kadzidło), Nikola Zapadka (Zawady).
Kategoria klas VII-VIII
1 miejsce: Martyna Filipowicz (Baranowo), Paulina Gut (Dylewo), Aleksander Zdunek (Kadzidło).
2 miejsce: Natalia Butler (Dylewo), Zuzanna Daniłowicz (Chudek).
3 miejsce: Kornelia Mroczkowska (Chudek), Natalia Pietkiewicz (Kadzidło).
Wyróżnienia: Veronica Bielska (Antonie), Zuzanna Darkowska (Baranowo), Julia Grabowska (Baranowo), Aleksandra Kardas (Chudek), Patrycja Kowalczyk (Kadzidło), Karolina Krapa (Dylewo), Alicja Łukowska (Kadzidło), Wiktoria Niedźwiecka (Chudek), Małgorzata Rolka (Antonie), Lena Rutkowska (Baranowo).
Patronat nad wydarzeniem objęli wójt gminy Kadzidło oraz proboszcz parafii Obierwia.
Gratulacje dla wszystkich laureatów oraz uczestników konkursu!