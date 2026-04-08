Drzewo runęło na dom. Interwencja strażaków z OSP [ZDJĘCIA]

Gwałtowne porywy wiatru, które przeszły nad regionem, spowodowały realne zagrożenie dla mieszkańców miejscowości Wach (gmina Kadzidło). W miniony wtorek lokalni strażacy zostali wezwani do groźnie wyglądającego zdarzenia.

W dniu 7 kwietnia silny wiatr doprowadził do obalenia dużego drzewa, które runęło wprost na budynek mieszkalny. Sytuacja była poważna, gdyż uszkodzenia konstrukcji dachu przy takich zdarzeniach mogą zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających wewnątrz.

Do działań natychmiast zadysponowano jednostkę OSP Wach. Strażacy po przybyciu na miejsce zabezpieczyli teren i przystąpili do usuwania powalonego pnia.

Dzięki sprawności ratowników udało się wyeliminować zagrożenie. To kolejna interwencja w tym sezonie, która pokazuje, jak niebezpieczne mogą być skutki wiosennych wichur.