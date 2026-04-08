eOstroleka.pl
Ostrołęka

Skutki wichury w regionie. To już druga z rzędu doba walki z żywiołem [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. OSP
REKLAMA
Posłuchaj

Druga doba walki z żywiołem w regionie. Strażacy z Ostrołęki i okolicznych miejscowości nie odkładają sprzętu – tylko we wtorek interweniowali aż dziesięć razy, usuwając skutki porywistego wiatru. Od zablokowanych tras w powiecie po uszkodzony dach w centrum miasta, służby robią wszystko, by przywrócić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Nagłe podmuchy wiatru spowodowały szereg zdarzeń, które wymagały natychmiastowej reakcji zarówno zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów z lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej pracy ratownicy mieli przy usuwaniu połamanych konarów drzew, które blokowały przejezdność dróg, stwarzając realne zagrożenie dla kierowców.

Działania prowadzono w wielu miejscowościach regionu. Dwukrotnie interweniowano na Alei Wojska Polskiego w Ostrołęce. Po dwa wyjazdy odnotowano w Obierwii oraz Kleczkowie. Strażacy pracowali również w Wachu, Chudku, Opęchowie oraz Milewie Wielkim.

Szczególnie pracowity dzień mieli druhowie OSP w samej Ostrołęce. Przy ulicy Parkowej, na polecenie prezydenta miasta, służby zabezpieczały jeden z budynków. Silny wiatr doprowadził tam do uszkodzenia konstrukcji dachu. Ze względu na trudne warunki i zakres szkód, prace zabezpieczające mają być kontynuowane również dzisiaj, aby w pełni wyeliminować zagrożenie dla przechodniów i mieszkańców.

Skutki silnego wiatru odczuwalne były także dziś. O poranku jednostka OSP z Myszyńca interweniowała na jednej z posesji w związku z konarem drzewa, który pękł pod naporem wiatru i niebezpiecznie pochylił się na budynek.

Mimo dużej liczby zdarzeń i niebezpiecznych sytuacji związanych z powalonymi drzewami oraz uszkodzeniami mienia, napływają również dobre wiadomości. W żadnym z wtorkowych incydentów nie odnotowano osób poszkodowanych.

Więcej o: skutki wichury, powalone drzewo, Ostrołęka, powiat ostrolęcki
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×