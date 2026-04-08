Skutki wichury w regionie. To już druga z rzędu doba walki z żywiołem [ZDJĘCIA]

Druga doba walki z żywiołem w regionie. Strażacy z Ostrołęki i okolicznych miejscowości nie odkładają sprzętu – tylko we wtorek interweniowali aż dziesięć razy, usuwając skutki porywistego wiatru. Od zablokowanych tras w powiecie po uszkodzony dach w centrum miasta, służby robią wszystko, by przywrócić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Nagłe podmuchy wiatru spowodowały szereg zdarzeń, które wymagały natychmiastowej reakcji zarówno zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów z lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej pracy ratownicy mieli przy usuwaniu połamanych konarów drzew, które blokowały przejezdność dróg, stwarzając realne zagrożenie dla kierowców.

Działania prowadzono w wielu miejscowościach regionu. Dwukrotnie interweniowano na Alei Wojska Polskiego w Ostrołęce. Po dwa wyjazdy odnotowano w Obierwii oraz Kleczkowie. Strażacy pracowali również w Wachu, Chudku, Opęchowie oraz Milewie Wielkim.

Szczególnie pracowity dzień mieli druhowie OSP w samej Ostrołęce. Przy ulicy Parkowej, na polecenie prezydenta miasta, służby zabezpieczały jeden z budynków. Silny wiatr doprowadził tam do uszkodzenia konstrukcji dachu. Ze względu na trudne warunki i zakres szkód, prace zabezpieczające mają być kontynuowane również dzisiaj, aby w pełni wyeliminować zagrożenie dla przechodniów i mieszkańców.

Skutki silnego wiatru odczuwalne były także dziś. O poranku jednostka OSP z Myszyńca interweniowała na jednej z posesji w związku z konarem drzewa, który pękł pod naporem wiatru i niebezpiecznie pochylił się na budynek.

Mimo dużej liczby zdarzeń i niebezpiecznych sytuacji związanych z powalonymi drzewami oraz uszkodzeniami mienia, napływają również dobre wiadomości. W żadnym z wtorkowych incydentów nie odnotowano osób poszkodowanych.