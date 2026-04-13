eOstroleka.pl
Region,

Zaczęło się od kontroli drogowej. A później "Szron" zrobił swoje. Patryk L. w areszcie

zdjecie 9177
Posłuchaj

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim rozbili lokalny punkt dystrybucji narkotyków. 40-letni Patryk L. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu tymczasowego. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała o szczegółach sprawy.

Do zatrzymania doszło wieczorem 8 kwietnia 2026 roku na terenie gminy Czerwonka. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Peugeot, którym podróżowało dwóch mężczyzn. U pasażera – 40-letniego Patryka L. – funkcjonariusze znaleźli dwie torebki z suszem roślinnym oraz cztery torebki z białym kryształem. Wstępne badania potwierdziły, że były to marihuana i mefedron. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla zatrzymanych.

Przeszukanie posesji. Na trop naprowadził pies „Szron"

To był jednak dopiero początek. Kryminalni z Wydziału Kryminalnego przeszukali miejsce zamieszkania Patryka L. oraz budynki gospodarcze na jego posesji. W trakcie przeszukania – przy wsparciu psa służbowego „Szrona", specjalnie wyszkolonego do wykrywania narkotyków – zabezpieczono kolejne porcje środków odurzających ukryte w foliowych torebkach strunowych, tzw. dylerkach.

Łączny bilans przeszukania: blisko 3 kilogramy narkotyków – amfetaminy, marihuany, mefedronu i metaamfetaminy – oraz ponad 13 tysięcy złotych gotówki.

Zarzuty i areszt

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu na przedstawienie Patrykowi L. zarzutów posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz ich wprowadzenia do obrotu. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Przasnyszu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Za popełnienie zarzucanych czynów grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Więcej o: handel narkotykami, zatrzymanie, przeszukanie posesji, tymczasowy areszt, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×