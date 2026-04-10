Zderzenie osobówki z motocyklistą. Jedna osoba w szpitalu [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w piątkowy wieczór w miejscowości Baranowo. Na ulicy Madalińskiego służby ratunkowe interweniowały w związku z wypadkiem, w którym uczestniczył samochód osobowy oraz motocykl.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 19:24. Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policję.

Jak wynika z wstępnych ustaleń, w wyniku zderzenia pojazdów obrażenia odniosła jedna osoba. Poszkodowany uczestnik wypadku otrzymał pierwszą pomoc na miejscu, a następnie został przetransportowany przez ZRM Kadzidło do szpitala na dalsze badania. Strażacy z OSP Baranowo oraz JRG PSP Ostrołęka zabezpieczyli teren działań i uprzątnęli pozostałości powypadkowe, udrażniając ruch na ul. Madalińskiego.

Dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku wyjaśniają funkcjonariusze policji, którzy pracowali na miejscu zdarzenia.

Źródło: OSP Baranowo