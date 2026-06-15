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Ostrołęka, NA SYGNALE

Zdewastowali 11 bloków w Ostrołęce. Trzech 15-latków wpadło przez monitoring!

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zdjecie 864
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zdjecie 864
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To miał być zapewne tylko „niewinny wybryk”, jednak jego skutki okazały się bardzo kosztowne. Trzech 15-latków zniszczyło elewacje aż 11 bloków na osiedlu Centrum w Ostrołęce, powodując straty oszacowane na około 12 tysięcy złotych. Nastolatkowie nie unikną odpowiedzialności, a wszystko dzięki czujnym kamerom osiedlowego monitoringu.

Zgłoszenie dotyczące aktów wandalizmu ostrołęcka policja otrzymała w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze niemal natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia sprawców.

Do działań mających na celu ustalenie sprawców tego przestępstwa natychmiast zaangażowali się policjanci z Wydziału Kryminalnego. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności koniecznych do wykrycia sprawców, analizowali zgromadzone informacje oraz zabezpieczali materiał dowodowy.

 – relacjonuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Intensywna praca śledczych przyniosła szybki efekt. Niespełna dobę od przyjęcia zgłoszenia policjanci ustalili i zatrzymali osoby odpowiedzialne za zniszczenia. Okazało się, że za dewastacją stoi trzech 15-latków – dwóch mieszkańców powiatu ostrołęckiego oraz jeden nastolatek z powiatu łomżyńskiego.

Kluczową rolę w wykryciu sprawców odegrał rozbudowany w ostatnim czasie monitoring wizyjny funkcjonujący na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową CENTRUM, administratora zniszczonych budynków. Kamery zarejestrowały wybryki nastolatków, dostarczając policjantom cennego materiału dowodowego.

Nieletni zostali przesłuchani jako sprawcy czynu karalnego przez policjantów z ostrołęckiego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o konsekwencjach prawnych wobec nastolatków.

 – dodaje nadkomisarz Tomasz Żerański.

Wszystko wskazuje na to, że młodzi sprawcy byli przekonani o swojej bezkarności. Ich działania zostały jednak dokładnie zarejestrowane przez kamery monitoringu, a zebrane nagrania pozwoliły na szybkie ustalenie ich tożsamości.

Przypadek z osiedla Centrum pokazuje, że nowoczesny system monitoringu może skutecznie pomagać w walce z wandalizmem i przyczyniać się do szybkiego wykrywania osób niszczących wspólne mienie. Tym razem zabawa lub nuda zakończyły się dla nastolatków poważnymi konsekwencjami, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Więcej o: wandalizm, zniszczenie mienia, nieletni sprawcy, odpowiedzialność prawna, Sąd Rodzinny

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~Mmm, 12:47 15-06-2026,   100%
Niech placą rodzice.
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~Pola, 13:45 15-06-2026,   -
W całym mieście napisy „IF” i „AKUZ” czy nie można dojść kto to robi? Skoro nastolatków można było dojść po monitoringu?
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~Inna, 14:04 15-06-2026,   -
A czy można wiedzieć gdzie jest zainstalowany monitoring na osiedlu Centrum ? Tzn. które ulice obejmuje , jestem nękana w nocy domofonem jak i w dzień , człowiek czuje się bezkarny , zastrasza dzień i noc,że nie czuje się bezpiecznie we własnym mieszkaniu.  
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