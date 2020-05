Żłobek i przedszkola samorządowe w Rzekuniu będą otwarte? [WIDEO]

REKLAMA

Od jutra otwarty będzie żłobek w Rzekuniu. Prawdopodobnie za kilka dni otwarte zostaną przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie tej gminy. Ostateczna decyzja podjęta zostanie po opinii ostrołęckiego sanepidu. To jedna z kwestii, którą dziś za pośrednictwem portalu społecznościowego wyjaśnił mieszkańcom wójt gminy, Bartosz Podolak. Decyzją rządu polskiego od 6 maja możliwe będzie otwieranie żłobków, przedszkoli i punktów przedszkolnych. To czy i na jakich zasadach otwarte zostaną poszczególne placówki zależało będzie wyłącznie od właściciela lub w przypadku placówek samorządowych – od władz miasta/gminy. Kwestia otwarcia żłobka, przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w gminie Rzekuń była jednym z głównych tematów, które w swoim komunikacie skierowanym do mieszkańców opublikował w Internecie rzekuński włodarz. Z materiału wideo dowiadujemy się, że wójt Bartosz Podolak planuje otwarcie przedszkoli od 11 maja. Jednak zarówno termin jak i ostateczna decyzja w sprawie otwarcia placówek uzależniona będzie od opinii i zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce. Wójt zwrócił się do sanepidu o wydanie takiej opinii i zaleceń, które pozwoliłby na bezpieczne sprawowanie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy Rzekuń.

~Medyk , 15:32 05-05-2020 , - Rodzice.......opanujcie się.... puśćcie dzieci do przedszkola!!!! Wirusy były i będą. Dzieci się uotparniaja automatycznie. Jeśli boicie się zarazków, to wiedzcie, że sami przynosicie ich z pracy więcej niż spodziewacie się ich w przedszkolu. Panie czekają z niecierpliwością. odpowiedz • oceń :

~Lol , 16:44 05-05-2020 , - @~Medyk Trzeba nie mieć za grosz zdrowego rozsądku. Dzieci są największymi nosicielami koronowirusa.

Brak konsekwencji w tej wsi.

Walczyli do tej pory, samochody alarmowały żeby nie wychodzić, zachorowalność nie spada , a tu do przedszkola dzieci.



A że panie ze żłobka z niecierpliwością to na pewno. Za tyle tysięcy to trzeba wreszcie zacząć coś robić. odpowiedz • oceń :

~Marta , 16:47 05-05-2020 , - @~Lol Głupota ludzka nie zna granic. Do muzeum nie można, do kina nie można ale do przedszkola tak. Czy te dzieci w maseczkach będą się bawić? Ubikacja będzie odkażana po każdym wyjściu dziecka? Panie mają skafandry? Głupota odpowiedz • oceń :

~Zero myślenia , 16:49 05-05-2020 , - @~Marta Też tak uważam. Nie wiem kto jest na tyle nierozsadny że narazi swoje dzieci. odpowiedz • oceń :

~Oz , 16:50 05-05-2020 , - @~Zero myślenia Ot i walka z koronawirusem zmieniła front. Teraz wójt wyjaśnia że to nic takiego, nie ma się co bać. odpowiedz • oceń :

~Ta , 16:51 05-05-2020 , - @~Oz No brak słów na pęd w tej głupocie. odpowiedz • oceń :

~Woj , 16:56 05-05-2020 , - @~Medyk Ten Kinia to jak Łukaszenka na Białorusi! odpowiedz • oceń :

~Ok , 16:41 05-05-2020 , - To jest chore . Jak można narażać dzieci. We wszystkich urzędach panują obostrzenia, żeby pracowników nie narażać, a w Rzekuniu rozumiem w ramach walki z epidemia? Głupota nie zna granic. odpowiedz • oceń :

~Sylwia , 16:47 05-05-2020 , - @~Ok Kiedyś trzeba, wirus nie zniknie za pomocą magicznej różdżki, jedyny problem, to odpowiedzialne podejście rodziców i personelu żłobka. Inaczej będziemy czekali na cud nie wiadomo do kiedy. odpowiedz • oceń :

~Ore , 16:48 05-05-2020 , - @~Sylwia Chory pomysł, tylko w Rzekuniu mógł wymyśleć włodarz. odpowiedz • oceń :

~Beza , 16:43 05-05-2020 , - Dobrze chyba poczekać na opinię sanepidu, a co prawda, to prawda, będziemy z tym musieli żyć, jak z grypą lub inną chorobą. Dzieci rzeczywiście muszą się uodpornić dopóki nie będzie szczepionki. odpowiedz • oceń :

~Tomasz , 16:45 05-05-2020 , - @~Beza WÓJT Goworowa się wycofał z tego chorego pomysłu ale nasz Kinia chce być do przodu. Ciekawe czy weźmie odpowiedzialność za chorych. Pozdr....

odpowiedz • oceń :

~Bezs , 16:51 05-05-2020 , - @~Tomasz Nie wiadomo, czy w ogóle zgłoszą się chętni. To jedno, a drugie, to jak mówi minister zdrowia, półtora roku czekać na osłabienie wirusa? odpowiedz • oceń :

~Oj , 16:50 05-05-2020 , - Ten nasz Kinia wszędzie chce być pierwszy.Tak bogaty samorząd jak Warszawa nie widzi możliwości bezpiecznego przebywania dzieci w placówce a Kinia tak.Co ten człowiek jeszcze wymyśli dla promowania własnej osoby.Przed chwilą pierwszy nawoływał ludzi żeby siedzieli w domu ,teraz Żłobek i Przedszkole otwiera jako pierwszy. odpowiedz • oceń :

~Do , 16:54 05-05-2020 , - @~Oj Jest nadzieja że jako pierwszy opuści zajmowane stanowisko.Warszawka działa prężnie,kolejne przesłuchania się odbyły. odpowiedz • oceń :

~Beza , 16:54 05-05-2020 , - @~Oj Nie wiadomo, czy rodzice poślą dzieci. I co powie sanepid. Ale próbować trzeba, inaczej cały świat będzie siedział w domu aż do śmierci z innego powodu. odpowiedz • oceń :

~Felczer , 17:11 05-05-2020 , - @~Beza Czy ten człowiek to jest spelna rozumu?W kraju koronawirus na tym samym poziomie aktywności,nic się nie zmieniło.Maseczki rozdawał,ludzi pouczał jak ręce myć,z domu nie kazał wychodzić,a teraz namawia do korzystania z tych placówek.To się wszystko kupy nie trzyma.A wszystko dla poklasku! odpowiedz • oceń :

