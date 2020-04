Co z opieką dla dzieci w żłobku i przedszkolach od 6 maja? Prezydent Ostrołęki podjął decyzję!

REKLAMA

Jednym z kroków w łagodzeniu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa jest możliwość otwierania od 6 maja przedszkoli i żłobków. Ostateczną decyzję pozostawiono samorządom. Co dalej z opieką dla dzieci w żłobku miejskim, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Ostrołęce? Prezydent Łukasz Kulik ogłosił dziś swoją decyzję.



W środę, 29 kwietnia premier RP Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej o wprowadzaniu kolejnego etapu łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku ze zwalczaniem pandemii koronawirusa. Jednym z kroków mających odciążyć rodziców opiekujących się od połowy marca dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, było uruchomienie od 6 maja przedszkoli i żłobków. Ostateczną decyzję w tej kwestii rząd pozostawił samorządom prowadzącym placówki oświatowe czy też właścicielom przedszkoli, punktów przedszkolnych i żłobków.



Dziś poznaliśmy decyzję prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika w sprawie uruchomienia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i żłobka miejskiego. Ostrołęcki włodarz zdecydował, że placówki te pozostaną zamknięte przynajmniej do 15 maja. Oświadczenie w tej sprawie opublikowane został na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrołęce. Oto pełna treść oświadczenia.



„W nawiązaniu do różnych wiadomości pojawiających się w mediach, informujemy Państwa, iż ze względu na wysokie ryzyko zarażenia koronawirusem na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości uruchomienia naszych placówek w sposób gwarantujący zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oświaty.



- Do dnia dzisiejszego nie opublikowano precyzyjnych wytycznych ani rozporządzeń, które by określały zasady i sposób postępowania w obecnej sytuacji. Jednocześnie nałożono na dyrektorów placówek obowiązek wdrożenia procedur sanitarnych i epidemicznych. Oświadczam, iż nasi dyrektorzy posiadają olbrzymią wiedzę z zakresu oświaty, jednak nie są ekspertami w zakresie wirusologii.



- Przy 28 szkołach i placówkach oświatowych, ponad 11.000 uczniów i ponad 2000 pracowników, nie jesteśmy w stanie "na środę" zagwarantować wszystkim maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek i innych środków ochrony osobistej wskazanych jako zalecane do stosowania np. w przedszkolach. Nie widzę nauczyciela w grupie 4-latków, który w pełnym rynsztunku ratownika medycznego będzie prowadził zajęcia opiekuńcze przez kilka godzin.



- "Na środę" nie jesteśmy również w stanie zagwarantować dodatkowej liczby pomieszczeń, które pozwoliłyby na zmniejszenie zagęszczenia dzieci w grupach. Jednocześnie informuję, iż nie bardzo rozumiem według jakich zasad mamy dzielić dzieci na te, które mogą przyjść, a które nie mogą. Miejsca zostały przyznane wszystkim dzieciom i placówki zostaną uruchomione wówczas, gdy wszystkie dzieci będą mogły bezpiecznie do nich uczęszczać.



- Jednocześnie jestem gotów przyznać Nagrodę Prezydenta osobie, która wymyśli, jak 12-osobowej grupie 4-latków skutecznie wytłumaczyć, że w trakcie pobytu w przedszkolu powinny zachować społeczny dystans 2 metrów i nie wkładać np. rąk czy zabawek do ust.



Pomimo tych wszystkich problemów, podejmujemy działania, które pozwolą na uruchomienie naszych placówek w momencie, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju. Jednocześnie przypominamy, że w samorządach, w których nie zostały uruchomione przedszkola i żłobki, rodzice dzieci nadal mają możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego.



Prezydent Miasta Ostrołęki, Łukasz Kulik”