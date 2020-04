"Było fatalnie i tragicznie". Ostre starcie na sesji rady miasta: Kotowski kontra Kulik

Podczas wtorkowej sesji rady miasta Ostrołęki doszło do ostrego starcia prezydentów Ostrołęki: byłego i obecnego. Janusz Kotowski, który obecnie jest radnym, oświadczył, że nie zgadza się z polityką inwestycyjną miasta. Z kolei Łukasz Kulik mówił o spłacaniu - jak to ujął - nie swoich długów.

O tym, że Janusz Kotowski i Łukasz Kulik nie darzą się wielką sympatią - wiadomo nie od dziś. Obaj panowie toczyli ze sobą w przeszłości spory na sali sądowej, kiedy to chodziło o internetowe komentarze. Tym razem uszczypliwości miały miejsce na żywo - podczas wtorkowej sesji rady miasta.

- powiedział Janusz Kotowski, rozpoczynając burzliwą dyskusję.

Obecny prezydent Ostrołęki nie pozostał dłużny i postanowił zreferować, co zastał, kiedy objął stanowisko włodarza miasta.

Na stwierdzenie, że skończyć z tym co było to trzeba i nie było tak źle, to ja muszę powiedzieć: było fatalnie i tragicznie . To nie jest wcale tak, że mowimy o rzeczach nadzwyczajnych. Patrząc na tę sesję: mamy tutaj kwotę 700 tysięcy złotych przekazaną do Elektrowni Ostrołęka w związku z realizacją inwestycji drogi łączącej Pęksy z Turskiego. Panie radny Kotowski, przecież to pan podpisał umowę z elektrownią na 4 miliony złotych. Zasadnym byłoby odłożenie pieniędzy na konto, jak inwestycja się skończyła i reszta została, oddania z tych pieniędzy tej resztówki elektrowni. Niestety, te pieniadze zostały całkowicie przejedzone w 2018 roku i teraz de facto muszę oddawać coś, czego nie mam i czego nie zaciągałem. Podobnie 16 listopada 2018 roku to pan podpisał aneks na 5 mln zł dotyczacy mostu nie wskazując żadnego refinansowania i pdoobnie dziś dokładamy kolejne 1,3 mln na coś co ja nie wybierałem, nie finansowałem, tylko zastałem. Mamy kilka chociażby takich grubych pozycji, chociażby w zeszłym roku trzeba było zapłacić odszkodowanie z tytułu przegranych procesów śmieciowych na kwotę, o ile dobrze pamiętam w zeszłym roku, 800 tysięcy złotych. Można mówić, że te czasy już minęły, ale idzie już drugi rok, a ja ciągle spłacam długi. Nie swoje niestety, z pieniędzy, których nie ma

- odparł Łukasz Kulik.

Radny Janusz Kotowski ad vocem do słów Łukasza Kulika, postanowił skontrować:

Po pierwsze, co do mostu, pozyskaliśmy w mieście prawie 40 mln, aneks był konieczny i uzasadniony, pan prezydent też to wie i zabudżetowany w budżecie, który zostawiłem. Jeśli jest to jest dla pana prezydenta problem, to tylko mogę nad tym ubolewać. Gdy chodzi o drogę, pozyskaliśmy pieniądze solidne, ten zapas, który był, został w nadwyżce budżetowej, został spożytkowany pewnie przez pana prezydenta, wierzę, że na dobre cele. Można bajki opowiadać, że pan takie czy inne rzeczy zastał, ale ja panu życzę, żeby pan tyle pieniędzy zebrał. Jeszcze do tej pory zasadnicze inwestycje to są te, które pozyskaliśmy w poprzedniej kadencji, z potężnym dofinansowaniem, nawet dokończyć się ich jeszcze nie udaje. 30-parę milionów nadwyżki za 2019 rok, to są te pieniądze, o których pan mówi, z dużym zapasem. Zanim się pan prezydent wypowie, to trzeba parę rzeczy przemyśleć. Nic nie zostało takiego, co by było niezabudżetowane. W sprawozdaniu budżetowym na 2019 rok widzimy tę nadwyżkę, na co ją pan prezydent spożytkował, to inna rzecz. Ale jeśli ktoś nam dał 4 miliony na drogę, która kosztowała 2-z kwawałkiem, to trzeba się z tego rozliczyć, bo nie może być dotacji na inne wydatki. Pieniądze zostają w wolnych środkach i czasem trzeba z nich coś zwrócić