Targowisko miejskie w Ostrołęce wznawia działalność. Będą zmiany i nowe zasady!

We wtorek, 5 maja po kilkutygodniowej przerwie wznawia działalność Targowisko Miejskie w Ostrołęce. Sprzedawców obowiązywały będą nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa podyktowane walką z pandemią koronawirusa. Duże zmiany także dla rolników handlujących dotychczas na tzw „końskim targu” przy ulicy Bohaterów Westerplatte.



Od najbliższego wtorku, 5 maja – wraz z wznowieniem działalności targowiska, zlikwidowany został tzw. „koński targ”, który dotychczas funkcjonował na placu przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Sprzedawcy będą mogli korzystać z placu przy ulicy Zawadzkiego. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Ostrołęce:



- Na chwilę obecną targowisko będzie czynne 3 dni w tygodniu, tj. wtorek 5.00-15.00, sobota i niedziela 7.00-15.00.



- W najbliższy wtorek pierwszeństwo w rezerwacji miejsc mają osoby prowadzące sprzedaż na targowisku przy ul. Bohaterów Westerplatte.



- Wszystkie osoby zainteresowane sprzedażą na targowisku, mają obowiązek skontaktować się z Administratorem do poniedziałku 4 maja do godziny 10.00 (tel. 505 006 318). Osoby te zobowiązane są do przekazania informacji jakiego rodzaju produkty mają zamiar sprzedawać i jak będzie prowadzona sprzedaż (np. rodzaj auta lub stoły własne).



- W poniedziałek po godzinie 12.00, administrator skontaktuje się z podmiotami, które wyraziły chęć sprzedaży w celu potwierdzenia dokonanej rezerwacji lub braku możliwości sprzedaży danych produktów (np. na chwilę obecną nie przewidujemy sprzedaży zwierząt oraz używanej odzieży).



- W związku z epidemią koronawirusa na targowisku zostaną wyznaczone miejsca (o wymiarach 6x6 metrów i mniejsze), które w drodze losowania będą przyznane sprzedającym. Losowanie odbędzie się w siedzibie OTBS w poniedziałek o godzinie 16.00



- Sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie na terenie targowiska (nie ma możliwości sprzedaży z chodników, parkingu lub terenów przyległych). Otwarta będzie wyłącznie brama od ul. Zawadzkiego, przy której zostanie wyznaczone miejsce do dezynfekcji rąk. Jednocześnie przypominamy, iż cały czas obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek, które sprzedający i odwiedzający muszą zapewnić we własnym zakresie.



- Porządku oraz obowiązujących zasad bezpieczeństwa na targowisku będą pilnowali zarządzający targowiskiem przy wsparciu Straży Miejskiej w Ostrołęce.



O wznowienie działalności Targowiska Miejskiego apelowali w ubiegłym tygodniu lokalni sprzedawcy, którzy w związku z ograniczeniami wprowadzonymi decyzjami rządu w sprawie zwalczania pandemii koronawirusa, w połowie marca pozbawieni zostali możliwości prowadzenia sprzedaży i niemal z dnia na dzień stracili źródło dochodu.