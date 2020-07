Złodziej roweru w rękach policji

REKLAMA

REKLAMA

Ostrołęccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który dopuścił się kradzieży roweru. Jednoślad odzyskano, a 20-latek usłyszał zarzuty.

19 lipca bieżącego roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zostali powiadomieni o kradzieży roweru. Jego wartość została oszacowana na kwotę 1500 złotych. Od razu po otrzymanym zgłoszeniu sprawą zajęli się policjanci z ostrołęckiej komendy. Policjanci ustalili szczegóły kradzieży i rozpoczęli działania. Krok po kroku sprawdzali wszystkie informacje, które mogły się przyczynić do zatrzymania sprawcy.

Już pierwsze ustalenia wskazywały na to, że on może pochodzić z terenu naszego miasta. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzewanego o tą kradzież i miejsce, gdzie może on przebywać. Jego zatrzymanie zaplanowano na wczoraj. Okazał się nim 20 - letni ostrołęczanin, mężczyzna podczas zatrzymania był kompletnie zaskoczony.

W trakcie czynności policjanci odnaleźli skradziony jednoślad. Mężczyzna został przewieziony na komendę, gdzie przedstawiono mu zarzut kradzieży. Natomiast rower po wykonanych czynnościach został już zwrócony zadowolonemu właścicielowi. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzone są przez policjantów z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo – śledczego

- informuje podkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwo te jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do Państwa o właściwe zabezpieczanie swoich jednośladów. Nawet najprostsze zabezpieczenie to dodatkowy czas, jaki musi poświęcić złodziej. Zwiększa to prawdopodobieństwo zauważenia go przez inne osoby. Zabezpieczenia należy zapinać nawet kiedy nasz jednoślad pozostawiamy na chwilę, np. przed sklepem. Bardzo często przestępcy wykorzystują właśnie takie okazje

- dodaje podkom. Żerański.