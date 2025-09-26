eOstroleka.pl
Zmagania sportowo-pożarnicze w Ostrołęce. Służba Więzienna pokazała klasę! [WIDEO, ZDJĘCIA]

26 września w Ostrołęce odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie było długo wyczekiwanym sprawdzianem kondycji, umiejętności i zgrania zespołowego funkcjonariuszy Służby Więziennej z całego okręgu.

Szczególnie intensywnie do rywalizacji przygotowywali się funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Jako gospodarze zawodów, nie tylko dbali o jak najwyższy poziom sportowy, ale również dołożyli wszelkich starań, aby cała impreza przebiegła sprawnie i na najwyższym poziomie organizacyjnym. Ich wysiłek zaowocował świetną atmosferą i płynnym przebiegiem wszystkich konkurencji.

Zawody dostarczyły wielu emocji, adrenaliny i sportowej pasji. Były nie tylko testem fizycznej wytrzymałości i technicznych umiejętności pożarniczych, ale także znakomitą okazją do integracji i współzawodnictwa w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Uczestnicy z dumą walczyli o najwyższe trofea, pokazując swoje zaangażowanie i profesjonalizm.

Wkrótce wyniki rywalizacji.

