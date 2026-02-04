eOstroleka.pl
Zmiany w KRUS. Jest nowa kierownik placówki terenowej w Ostrołęce

Małgorzata Gałecka została nową kierownik placówki terenowej KRUS w Ostrołęce. Zastąpiła Annę Truszkowską-Aptacy, którą odwołano na zasadzie porozumienia stron. Jednostka nie podaje przyczyn rozstania z byłą kandydatką na prezydenta Ostrołęki. 

Przypomnijmy, że po wyborach parlamentarnych 2023 w jednostce KRUS w Ostrołęce doszło do sporej zmiany. Sprawujący od wielu lat funkcję kierownika PT KRUS w Ostrołęce Roman Szewczak został odwołany ze swojego stanowiska 26 kwietnia 2024 r. Później to kierownicze stanowisko objęła Anna Truszkowska-Aptacy, związana z obozem rządzącym w kraju (Polska 2050 i później Koalicja Obywatelska), była kandydatka na prezydenta Ostrołęki.

Jej kariera na tym stanowisku potrwała półtora roku. Bo w KRUS nastąpiła ostatnio duża zmiana.

Małgorzata Gałecka nową kierownik PT KRUS w Ostrołęce

Anna Truszkowska-Aptacy została odwołana ze stanowiska kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce na zasadzie porozumienia stron dokładnie 29 stycznia 2026 r. Przy odwołaniu nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, zatem odwołanie może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyny. Dlatego też KRUS nie wskazuje konkretnych powodów zmiany na stanowisku szefowej ostrołęckiej placówki.

Znane jest też już nazwisko następczyni Anny Truszkowskiej-Aptacy. 30 stycznia na stanowisko kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce została powołana Małgorzata Gałecka, która była zastępcą kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce.

Wasze opinie

~Nohh, 10:04 04-02-2026,   59%
Brawa dla pani Gałeckiej. Zasłużone. Fachowiec. Nie to co...
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Tom, 10:22 04-02-2026,   56%
@~Nohh Fachowiec?? Od czego..... prześledz CV . Dopiero wydawaj takie opinie  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~żankod.., 10:38 04-02-2026,   79%
Czyżby arbuz ataKOwały ? ..
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Tom, 10:59 04-02-2026,   29%
@~żankod.. Oj🤣🤣🤣
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Tom, 12:39 04-02-2026,   0%
Ty nam powiedz co...Dawaj informacje z pierwszej ręki. Czekają wszyscy  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~srom, 13:19 04-02-2026,   100%
@~Tom Widać że informacje z pierwszej ręki to masz ty i dlatego tak się pienisz towarzyszu/KO...
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Tom, 13:38 04-02-2026,   0%
@~srom  mówi wszystko 🤣🤣
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~..., 14:56 04-02-2026,   100%
Wolę ciebie ..i tobie POdobnych...
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Tom, 15:51 04-02-2026,   0%
@~... -słodziaku nie pytam co byś wolał. ps. "inteligentnego" to aż miło poczytać 👍🏻
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~.., 16:52 04-02-2026,   -
@~Tom Ty też arbuzik..? Z wierzchu zielony a w środku czerwony towarzysz ..?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~krytyk, 15:46 04-02-2026,   100%
Tak Marta działaj, nie tylko  piszesz.  Twoje ip  zrobi z Ciebie świadka w sądzie jak coś, będziesz zeznawać. Teraz już nie ma anonimowości w necie.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×