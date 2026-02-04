Zmiany w KRUS. Jest nowa kierownik placówki terenowej w Ostrołęce

REKLAMA

Małgorzata Gałecka została nową kierownik placówki terenowej KRUS w Ostrołęce. Zastąpiła Annę Truszkowską-Aptacy, którą odwołano na zasadzie porozumienia stron. Jednostka nie podaje przyczyn rozstania z byłą kandydatką na prezydenta Ostrołęki.

Przypomnijmy, że po wyborach parlamentarnych 2023 w jednostce KRUS w Ostrołęce doszło do sporej zmiany. Sprawujący od wielu lat funkcję kierownika PT KRUS w Ostrołęce Roman Szewczak został odwołany ze swojego stanowiska 26 kwietnia 2024 r. Później to kierownicze stanowisko objęła Anna Truszkowska-Aptacy, związana z obozem rządzącym w kraju (Polska 2050 i później Koalicja Obywatelska), była kandydatka na prezydenta Ostrołęki.

Jej kariera na tym stanowisku potrwała półtora roku. Bo w KRUS nastąpiła ostatnio duża zmiana.

Małgorzata Gałecka nową kierownik PT KRUS w Ostrołęce

Anna Truszkowska-Aptacy została odwołana ze stanowiska kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce na zasadzie porozumienia stron dokładnie 29 stycznia 2026 r. Przy odwołaniu nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, zatem odwołanie może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyny. Dlatego też KRUS nie wskazuje konkretnych powodów zmiany na stanowisku szefowej ostrołęckiej placówki.

Znane jest też już nazwisko następczyni Anny Truszkowskiej-Aptacy. 30 stycznia na stanowisko kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce została powołana Małgorzata Gałecka, która była zastępcą kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce.