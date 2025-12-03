eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Zostań "Mistrzem Polszczyzny"! Rusza ciekawy projekt edukacyjny dla szkół w Ostrołęce

zdjecie 1014
Czy język polski musi kojarzyć się tylko z dyktandami i wypracowaniami? Zdecydowanie nie! Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 oraz Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce rzucają wyzwanie uczniom i nauczycielom. Rusza Międzyszkolny Projekt Edukacyjny „MISTRZ POLSZCZYZNY”. To świetna okazja, by połączyć tradycyjną naukę z nowoczesnymi mediami społecznościowymi.

Dbałość o język ojczysty to ważna sprawa, ale forma jego nauki może być lekka i przyjemna. Organizatorzy nowego przedsięwzięcia w naszym mieście stawiają na kreatywność i rywalizację w stylu popularnych teleturniejów. Projekt odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Na czym polega projekt „Mistrz Polszczyzny”?

Inicjatywa skierowana jest do szkół, które chcą w niebanalny sposób promować poprawną polszczyznę wśród młodzieży. Projekt łączy działania w przestrzeni szkolnej z aktywnością w internecie.

Aby wziąć udział w zabawie, szkoła musi spełnić dwa główne warunki, które angażują całą społeczność uczniowską:

Gazetka korytarzowa: Pierwszym krokiem jest pobranie materiałów ze strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej i wyeksponowanie ich na szkolnym korytarzu. To wizytówka szkoły świadcząca o przystąpieniu do akcji.

Aktywność na Facebooku: To element, który z pewnością spodoba się uczniom. Zadaniem uczestników będzie udostępnianie na szkolnym profilu Facebook grafik dotyczących jęzkowych zawiłości. Posty będą pojawiać się raz w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych od nauki) na profilu Biblioteki Pedagogicznej, skąd szkoły będą je udostępniać dalej.

Wielki Finał w stylu „Jeden z dziesięciu”

Najbardziej emocjonującym elementem projektu będzie jego zwieńczenie. Organizatorzy zapowiadają, że sprawdzenie wiedzy nie odbędzie się w formie nudnego testu.

Warto wiedzieć: Uwieńczeniem projektu będzie konkurs wiedzy o poprawnej polszczyźnie zorganizowany w formule popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Finałowe starcie odbędzie się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

Szczegółowy regulamin finałowego konkursu zostanie ogłoszony, gdy organizatorzy zamkną listę zgłoszeń i poznają liczbę szkół chętnych do rywalizacji.

Harmonogram i ważne terminy

Dla dyrektorów szkół i nauczycieli polonistów kluczowy jest teraz czas. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do połowy grudnia.

  • Do 12 grudnia 2025 r. – Termin przesyłania zgłoszeń mailowych na adres: wypozyczalnia@bp.ostroleka.pl.
  • 15 grudnia 2025 r. – Oficjalny start projektu.
  • 12 marca 2026 r. – Zakończenie działań projektowych.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów z Ostrołęki do podjęcia rękawicy. To doskonała szansa, aby udowodnić, że w Waszej szkole "chrząszcz brzmi w trzcinie" najpiękniej, a językowe pułapki nie są Wam straszne!

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania (w tym wzór gazetki) znajdziecie na stronie współorganizatora: www.bp.ostroleka.pl.

×