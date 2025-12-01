Zrobił to dla żartu, nikomu nie jest do śmiechu. Skandaliczny finał imprezy w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Ostatki rządzą się swoimi prawami, ale dzisiejszy poranek w centrum Ostrołęki udowodnił, że ułańska fantazja niektórych mieszkańców nie ma granic – ani poziomu.

Instalacja artystyczna, której nikt nie zamawiał

Na szczycie słupa ze znakiem drogowym na skrzyżowaniu ulic dobrzańskiego i majewskiego zawisł… metalowy wózek sklepowy. Konstrukcja, choć chwiejna, budziła pewien podziw dla determinacji sprawcy. W końcu wciągnięcie kilkunasto kilogramowego kawałka metalu na wysokość dwóch metrów wymaga nie lada krzepy, a – biorąc pod uwagę okoliczności "ostatkowe" – prawdopodobnie również sporej dawki napojów wyskokowych.

Śmiechu nie było, był tylko kłopot

Choć sytuacja na pierwszy rzut oka wygląda na kadr z taniej komedii, służbom miejskim do śmiechu nie było. Wybryk na skrzyżowaniu Majewskiego i Dobrzańskiego to klasyczny przykład "żartu", który bawi wyłącznie autora (i to zapewne tylko do momentu wytrzeźwienia).

Wózek, pochodzący prawdopodobnie ze znajdującej się nieopodal Biedronki, zamiast służyć klientom do transportu "Świeżaków" i promocji 12+12 gratis, stał się zagrożeniem w ruchu drogowym.

Trudno doszukiwać się w tym akcie jakiegokolwiek głębszego sensu. Jeśli intencją "artysty" było zaimponowanie kolegom – gratulujemy, poprzeczka absurdu została zawieszona (dosłownie) wysoko. Jeśli miał to być protest społeczny – cóż, jego przekaz jest równie jasny, co instrukcja składania mebli po ciemku.

Finał: Ktoś musi to posprzątać

Jak to zwykle bywa z "genialnymi pomysłami" alkoholowych żartownisiów, konsekwencje ponieśli inni. Zamiast zajmować się czymś pożytecznym, pracownicy musieli zorganizować akcję ratunkową dla zbłąkanego sprzętu sklepowego.

Zdejmowanie wózka ze znaku to dyscyplina, której nie ma jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich, ale w Ostrołęce ma już solidne podwaliny. Pozostaje mieć nadzieję, że monitoring miejski uwiecznił tego "siłacza", a rachunek za interwencję służb sprowadzi go na ziemię szybciej, niż wózek, który tam powiesił.

Apelujemy do naśladowców: Wózki służą do zakupów, znaki do informowania, a mięśnie warto ćwiczyć na siłowni, a nie na mieniu publicznym.