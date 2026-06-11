ZSZ Nr 3 zwycięzcą Ostrołęckiego Turnieju Historycznych Debat Oksfordzkich [ZDJĘCIA]

9 czerwca drużyna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce wygrała finał Ostrołęckiego Turnieju Historycznych Debat Oksfordzkich. Wydarzenie zorganizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce pod patronatem Prezydenta Miasta Pawła Niewiadomskiego.
W drodze do finału uczniowie ZSZ Nr 3 pokonali reprezentacje lokalnych liceów ogólnokształcących. W decydującym starciu zmierzyli się z III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, broniąc tezy: „Włączenie się w plany powojennej odbudowy kraju było dla polskich patriotów właściwszym wyborem niż walka zbrojna z komunistami”.
Jury, pod przewodnictwem Karoliny Kolbuszewskiej (dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej), jednogłośnie przyznało zwycięstwo drużynie ZSZ Nr 3.
Zespół przygotowywał się do startu w ramach Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich pod opieką Sylwii Malinowskiej.
Autorką fotorelacji z turnieju jest Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFM.