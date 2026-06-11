eOstroleka.pl
Ostrołęka,

ZSZ Nr 3 zwycięzcą Ostrołęckiego Turnieju Historycznych Debat Oksfordzkich [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1669
fot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFMfot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFM
REKLAMA
zdjecie 1669
Posłuchaj

9 czerwca drużyna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce wygrała finał Ostrołęckiego Turnieju Historycznych Debat Oksfordzkich. Wydarzenie zorganizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce pod patronatem Prezydenta Miasta Pawła Niewiadomskiego.

W drodze do finału uczniowie ZSZ Nr 3 pokonali reprezentacje lokalnych liceów ogólnokształcących. W decydującym starciu zmierzyli się z III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, broniąc tezy: „Włączenie się w plany powojennej odbudowy kraju było dla polskich patriotów właściwszym wyborem niż walka zbrojna z komunistami”.

Jury, pod przewodnictwem Karoliny Kolbuszewskiej (dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej), jednogłośnie przyznało zwycięstwo drużynie ZSZ Nr 3.

Zespół przygotowywał się do startu w ramach Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich pod opieką Sylwii Malinowskiej.

Autorką fotorelacji z turnieju jest Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFM.

Więcej o: Ostrołęcki Turniej Historycznych Debat Oksfordzkich, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce, Szkolny Klub Debat Oksfordzkich, powojenna odbudowa kraju.
fot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFMfot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFM
fot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFMfot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFM
fot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFMfot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFM
fot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFMfot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFM
fot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFMfot. Andżelika Mierzejewska z klasy IV TFM

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
czerwiec 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22  23 dk24  25  26 dk27 dk28
 29  30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×