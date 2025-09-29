70 procent remontu Goworowskiej za nami. Co już zrobiono? [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Prace remontowe na ulicy Goworowskiej w Ostrołęce wchodzą w decydującą fazę. Jak poinformował prezydent miasta Paweł Niewiadomski, inwestycja jest już zaawansowana w około 70 procentach.

Mieszkańcy Ostrołęki, którzy na co dzień korzystają z ulicy Goworowskiej, z niecierpliwością czekają na zakończenie remontu. Prace prowadzone są od 25 sierpnia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez prezydenta Pawła Niewiadomskiego, dotychczas wykonawcy zakończyli rozbiórkę starej nawierzchni bitumicznej. Przeprowadzono również regulację elementów uzbrojenia technicznego.

Obecny etap robót

Obecnie na placu budowy trwają intensywne prace brukarskie. Równocześnie wykonawcy mają realizować prace związane z układaniem nowej nawierzchni bitumicznej, która zapewni kierowcom komfortową i bezpieczną jazdę.

Zaawansowanie inwestycji na poziomie około 70 procent oznacza, że remont zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Po zakończeniu wszystkich prac mieszkańcy będą mogli korzystać z odnowionej ulicy Goworowskiej, która niewątpliwie stanowi ważny element komunikacyjny miasta.