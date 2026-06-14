Akcja łowców pedofili ECPU Polska. Ujęto 32-latka

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Łowcy pedofili z Fundacji ECPU Polska przeprowadzili akcję tuż przy granicy z naszym regionem - we wsi Spaliny Wielkie, już na terenie gminy Rozogi w powiecie szczycieńskim. Ujęli i przekazali policji 32-latka.

Spaliny Wielkie to wieś leżąca na granicy powiatu szczycieńskiego i powiatu ostrołęckiego. W pobliżu są wsie leżące już w powiecie ostrołęckim - Grądzkie czy Warmiak. To właśnie tam przyjechali dziś łowcy pedofili z Fundacji ECPU Polska, zajmujący się wyłapywaniem w sieci osób, których aktywność nakierunkowana jest na rozmowy z małoletnimi o tematach, o których z takowymi rozmawiać się nie powinno.

Nie inaczej było w niedzielę. Grupa ECPU ujęła 32-letniego Daniela.

Transmisja na Facebooku

Podczas transmisji na żywo, która trwa około 13 minut, prowadzący pyta mężczyznę o jego aktywność w sieci:

Powiedz mi, o czym z nimi rozmawiasz...

Mężczyzna odpowiadał, że nie wie, nie pamięta. Mówił też, że czasami "pisze wieczorem" jak "jest pijany". - To, że pijesz, ciebie nie usprawiedliwia, że piszesz do dzieci - usłyszał 32-latek.

Później łowcy pedofili odczytali mężczyźnie treści, które miał wysyłać, a transmisja kończy się zatrzymaniem mężczyzny przez kryminalnych ze Szczytna.