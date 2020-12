Ale kumulacja w Rzekuniu! Trzy ważne powody do zatrzymania jednego kierowcy

REKLAMA

Policjanci z ostrołęckiej grupy SPEED najczęściej zatrzymują piratów drogowych łamiących ograniczenia prędkości. Tym razem jednak trafiła im się prawdziwa kumulacja. Mieli aż trzy istotne powody by zatrzymać i osadzić w areszcie 52-letniego mieszkańca Warszawy. Do zdarzenia doszło w Rzekuniu.



Wszystko zaczęło się wczoraj w Rzekuniu. Funkcjonariusze ostrołęckiej grupy SPEED namierzyli zbyt szybko jadącego vw. Kierujący zdecydowanie przekroczył obowiązującą w tym miejscu prędkość co było pierwszym z powodów do jego zatrzymania. Podczas kontroli okazało się, że 52-letni mieszkaniec Warszawy ma sporo na sumieniu. Zgodnie z sądowym wyrokiem nie powinien siadać za kółko jeszcze do końca przyszłego roku a dodatkowo był poszukiwany listem gończym.





Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że na mężczyźnie ciąży sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący do końca 2021 roku. Ponadto w trakcie dalszych czynności ustalono, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.



- informuje podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.Za swoje zachowanie 52-latek ponownie trafi przed oblicze sądu.