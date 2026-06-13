Bezwahania Final Show 2026 w Ostrołęce. Dzień pełen pasji, muzyki i tańca [WIDEO, ZDJĘCIA]

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W sobotę 13 czerwca w Ostrołęce odbywa się wyjątkowe wydarzenie taneczne — Bezwahania Final Show 2026. Na jednej scenie spotkały się wszystkie grupy studia BEZWAHANIA, aby wspólnie i z przytupem zakończyć udany sezon 2025/2026.

Był to dzień pełen pasji, niesamowitej muzyki oraz widowiskowych choreografii, nad którymi tancerze ciężko pracowali przez cały rok. Wydarzenie odbyło się w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. To właśnie tam każda grupa i każdy tancerz zostawili na parkiecie swoje serce, dzieląc się z publicznością niezwykłą, wspólną energią.

Pokazy rozłożone były na cały dzień, zgodnie z przygotowanym harmonogramem. Najpierw na scenie zaprezentowały się grupy MINI, później— grupy KIDS i JUNIOR, a na koniec swoje umiejętności pokazały grupy turniejowe i pokazowe.

Bezwahania Final Show 2026 było idealną okazją, aby zobaczyć efekty całorocznej pracy młodych talentów, poczuć niesamowitą atmosferę oraz głośnym dopingiem podziękować tancerzom za ich zaangażowanie.