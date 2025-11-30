Biblioteka ugościła prezydenta. "To centrum kultury i edukacji"

REKLAMA

Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski spotkał się z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego. Wizyta była okazją do rozmów o przyszłości instytucji i jej roli w życiu mieszkańców miasta.

Spotkanie odbyło się 26 listopada w sali konferencyjnej biblioteki. Prezydentowi towarzyszyła Katarzyna Ogniewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy pracownicy biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych.

Podczas wizyty prezydent Niewiadomski podkreślił kluczowe znaczenie biblioteki dla Ostrołęki. "Miejska Biblioteka to centrum kultury i edukacji" - zaznaczył prezydent, wyrażając swoje wsparcie dla instytucji. Zachęcił jednocześnie pracowników do kontynuowania ich pracy na rzecz mieszkańców miasta. Szczególną uwagę prezydent zwrócił na znaczenie inicjatyw promujących czytelnictwo oraz działań integrujących lokalną społeczność. Jak podkreślił, takie przedsięwzięcia zasługują na wsparcie i rozwijanie.

Spotkanie, jak relacjonuje biblioteka, przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, sprzyjającej wymianie myśli i pomysłów dotyczących przyszłości tej jednostki. Była to także okazja do bliższego poznania zespołu instytucji i zacieśnienia wzajemnych relacji między samorządem a pracownikami biblioteki.