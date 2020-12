Budżet Ostrołęki uchwalony. "Z optymistycznym podejściem patrzymy w przyszłość, w rok 2021"

Radni miasta Ostrołęki przyjęli budżet miasta na 2021 rok. Po długiej dyskusji zdecydowana większość radnych zagłosowała za przyjęciem budżetu - od głosu wstrzymali się jedynie radni Prawa i Sprawiedliwości.

Podjęcie decyzji dotyczącej budżetu miasta było najważniejszym punktem ostatnich obrad rady miasta w 2020 roku. Radni podkreślali, że za nami trudny rok, a przed Ostrołęką wiele wyzwań. Jednak warto mierzyć siły na zamiary. Dochody budżetu w 2021 roku zaplanowano w wysokości ponad 392 mln, a wydatki - ponad 398 mln. Na wydatki majątkowe czyli inwestycje zaplanowano ponad 37 mln zł.

Jest to typowy projekt stabilizacyjny. Wypełnia on pewne wskaźniki na minimalnym poziomie. Ostrożność w zaplanowanych wskaźnikach wynika z pandemii COVID-19, która w tej chwili nasz kraj trzyma, to przełożyło się też m.in. na spadek wpływów z podatków, szczególnie podatku PIT, który jest kluczowym podatkiem

- powiedział radny Paweł Niewiadomski, dodając, że "ten projekt budżetu na 2021 rok wskazuje realne wskaźniki, nie ma tu żadnego czarowania; jest zachowawczy i ostrożny".

Radny Mariusz Mierzejewski wskazał na wagę podejmowanej decyzji. - To jedna z ważniejszych decyzji, którą podejmujemy jako radni. Odnosząc do tego budżetu, mogę powiedzieć, że zawsze chciałoby się więcej, ale każdy krawiec kraje na tyle, na ile mu sukna staje. Sytuacja jest taka jaka jest, mamy COVID, skomplikowaną sytuację gospodarczą i odpowiednie bezpieczniki musimy stosować w budżecie - powiedział.

- dodał Mierzejewski.

Z optymizmem w przyszłość patrzy również radny Mariusz Popielarz.

Czeka nas trudny rok, bardzo trudny budżet, nad którym pracowaliśmy w ostatnim czasie. Pierwotnie do projektu budżetu przedłożonego przez pana prezydenta byliśmy sceptycznie nastawieni, tak w złożonych autopoprawkach pana prezydenta, gdzie wydatki inwestycyjne z niespełna 10 proc. wzrosły do około 15 proc. uznaliśmy, że dobrze to rokuje dla rozwoju miasta w 2021 roku. Wśród autopoprawek znalazły się inwestycje o które wnioskowaliśmy do pana prezydenta. Doceniamy ten gest. Wierzymy, że to ręka wyciągnięta w stronę radnych, pokazująca wolę współpracy