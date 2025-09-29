Co tam się wydarzyło?! Potworny wypadek buggy w lesie. W akcji śmigłowiec LPR! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W niedzielne popołudnie, 28 września, w leśnych rejonach powiatu wyszkowskiego doszło do groźnego zdarzenia z udziałem pojazdu typu "buggy". W wyniku wypadku cztery podróżujące nim osoby zostały poszkodowane i wymagały interwencji służb ratunkowych. Na miejscu pracowali strażacy, zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło na nieutwardzonej drodze leśnej w okolicach leśniczówki w miejscowości Somianka. Z nieustalonych na ten moment przyczyn, kierowca pojazdu stracił nad nim panowanie, w wyniku czego maszyna z dużym impetem uderzyła w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była na tyle duża, że wszyscy uczestnicy odnieśli obrażenia.

Sytuacja, którą ratownicy zastali na miejscu, była bardzo poważna. Trzy osoby zdołały opuścić rozbity pojazd o własnych siłach lub z pomocą współuczestników, jednak doznały różnego rodzaju urazów. Najtrudniejsza była sytuacja czwartego poszkodowanego, który został uwięziony pod wrakiem buggy, co wymagało natychmiastowej i specjalistycznej akcji ratunkowej.

Szczegóły interwencji przedstawili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie:

„Ustalono, że z niewyjaśnionych przyczyn kierujący pojazdem typu "buggy" poruszający się po leśnej drodze w okolicy leśniczówki stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej umożliwiającym tym samym bezpieczną ewakuację i przekazanie ZRM.”

Ze względu na rozległość obrażeń uczestników wypadku, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez wyszkowską policję.