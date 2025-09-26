Tragiczny wypadek. Zginęła 6-letnia dziewczynka. Prokuratura wszczęła śledztwo

REKLAMA

Prokurator Rejonowy w Przasnyszu wszczął w środę śledztwo w sprawie tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło 17 września br. na drodze łączącej Przasnysz z Mławą. W zderzeniu ciągnika rolniczego z samochodem osobowym zginęła 6-letnia pasażerka Volkswagena.

Dramat na prostym odcinku drogi

Do tragicznego zdarzenia doszło we wsi Żebry-Idziki na prostym odcinku drogi łączącej Przasnysz z Mławą, na terenie gminy Czernice Borowe.

Według wstępnych ustaleń, ciągnik rolniczy marki Ursus kierowany przez Piotra W. i samochód osobowy VW prowadzony przez Mateusza A. poruszały się w tym samym kierunku, gdy doszło do zderzenia pojazdów.

Skutki wypadku okazały się tragiczne. 6-letnia pasażerka samochodu osobowego została przetransportowana do szpitala w Olsztynie z rozległymi obrażeniami głowy. Mimo wysiłków lekarzy, dziewczynka zmarła 24 września.

Dziś komunikat w tej sprawie opublikowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Prokuratura prowadzi śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo na podstawie art. 177 §2 Kodeksu karnego, który dotyczy wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca wypadku, zabezpieczyli ślady oraz oba pojazdy biorące udział w zdarzeniu. Przesłuchano również świadków wypadku. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci dziecka były rozległe urazy głowy doznane w wyniku wypadku.

W ramach śledztwa prokuratura zasięgnęła opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, który ma określić, czy stan techniczny obu pojazdów miał wpływ na zaistnienie tragedii. Planowane jest również powołanie kolejnego eksperta, który przeprowadzi szczegółową rekonstrukcję przebiegu wypadku.

Śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia i ustalić, czy któryś z kierowców ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.