Dlaczego warto wybrać fototapetę do mieszkania?

Fototapety coraz częściej pojawiają się w modernistycznych aranżacjach wnętrz. Można wykorzystać je do ozdobienia pokoju dziecięcego, salonu, sypialni lub gabinetu. Mają oryginalne wzory, dlatego są ciekawą ozdobą, która sprawia, że nawet proste wnętrze nabiera zupełnie nowego charakteru. Dowiedz się więcej o zaletach fototapet i sprawdź, gdzie możesz je położyć.

Fototapety zyskują na popularności zarówno w prywatnych domach, jak i w hotelach, restauracjach i firmach. Można położyć je w wielu miejscach, dlatego coraz więcej osób dostrzega ich zalety. Fototapeta ścienna może zarówno zajmować całą ścianę, jak i jedynie jej fragment, dlatego umożliwia stworzenie różnych aranżacji przy użyciu tego samego wzoru. Sprawdź, jakie inne zalety ma fototapeta.

Jakie zalety mają fototapety ścienne?

Fototapety to przede wszystkim efektowna ozdoba. Każdy może znaleźć pośród nich swoje ulubione motywy roślinne, kwiatowe, geometryczne lub powiązane z techniką i architekturą. Szeroki wybór fototapet umożliwia dopasowanie ich kolorystyki, stylu i wzory do własnych upodobań. Fototapety dodatkowo ukrywają niedoskonałości ścian. Przed ich położeniem nie trzeba wykonywać gładzi gipsowych i wyrównywać drobnych nierówności. Wystarczy przykleić fototapetę, by uzyskać gładkie ściany.

Fototapety na flizelinie są wyjątkowo trwałe. Flizelina jest wykonana z syntetycznych włókien poliestrowych, które cechują się odpornością na uszkodzenia mechaniczne i kontakt z wilgocią. Fototapeta na flizelinie dostępna w sklepie stacjonarnym skutecznie chroni ścianę przed zabrudzeniem, gdyż wystarczy ją przetrzeć, by usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia. Dodatkowo fototapeta zapewnia izolację cieplną ścian zewnętrznych w budynku, ograniczając nadmierne wychładzanie się wnętrza.

Fototapety do pokoju dziennego i nie tylko

Zróżnicowane wzory fototapet sprawiają, że można dopasować je do każdego wnętrza. Kolorowe kwiaty doskonale prezentują się w pomieszczeniach wypoczynkowych — w salonach i sypialniach. Pasują zwłaszcza do wnętrz w stylu rustykalnym, prowansalskim i boho. W stylu skandynawskim sprawdzają się z kolei fototapety w różnych kolorach ziemi, piasku i lasu. Ich wzory powinny nawiązywać do natury, która w skandynawskich wnętrzach gra główną rolę.

W pokoju niemowlęcym można natomiast zastosować fototapety ze wzorem w misie, baloniki, chmurki lub motywy bajkowe. Ponadczasowe dziecięce tapety sprawiają, że przestrzeń staje się jeszcze przyjaźniejsza i pełna barw. Dzięki fototapecie maluch szybko przekonuje się do swojego pokoju i z radością spędza w nim czas. Pokój dziecięcy z fototapetą jest również zabezpieczony przed zniszczeniem w czasie pierwszych kontaktów z pisakami, kredkami lub farbkami.

Fototapety samoprzylepne

Fototapety są łatwe do położenia na ścianach. Samoprzylepne modele można położyć samodzielnie bez pomocy innych osób. Wystarczy przyciąć fototapetę na odpowiedni rozmiar i następnie odkleić warstwę zabezpieczającą. Tak przygotowany materiał przykleja się do ściany. Jeśli fototapeta powstała na wymiar, zwykle nie trzeba jej przycinać. Konieczne mogą być jedynie niewielkie poprawki, jeżeli okaże się, że ściana ma nierówną wysokość. Po przyklejeniu tapety do ściany powinno się wygładzić ją wałkiem, by usunąć spod niej pęcherzyki powietrza. Dzięki temu fototapeta będzie lepiej trzymać się ściany i zyska wyższą odporność na odklejanie.

