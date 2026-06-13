eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Premier pojechał pociągiem z Ostrołęki. "Wzruszająca chwila" [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1669
REKLAMA
zdjecie 1669
Posłuchaj

Premier Donald Tusk pojechał pociągiem z Ostrołęki do Łomży. Na miejscu zorganizowano konferencję prasową.

Szef rządu znalazł się na pokładzie pociągu specjalnego, który o godz. 10:00 wyruszył z Ostrołęki do Łomży w ramach powrotu kolei do sąsiedniego miasta i przywrócenia połączeń kolejowych między Ostrołęką a Łomżą. Po dotarciu na miejsce odbyła się konferencja.

- Bardzo wzruszająca chwila nie tylko dla mieszkańców Łomży, ale całego regionu. Przed chwilą przyjechaliśmy tym pociągiem z Ostrołęki do Łomży. Dostałem symboliczny bilet na ten pierwszy przejazd. Łomża czekała 33 lata i doczekała się. Uruchamiamy bezpośrednie połączenia Ostrołęka-Białystok-Olsztyn, a za rok z Łomży bezpośrednio pojedziecie do Warszawy. Pociągami nowoczesnymi, produkowanymi przez polską firmę Newag - powiedział Tusk. 

Donald Tusk w Ostrołęce! Inauguracyjny pociąg do Łomży wywołał ogromne emocje [WIDEO, ZDJĘCIA]

To historyczny dzień dla mieszkańców północno-wschodniej Polski. W sobotę, 13 czerwca, premier Donald Tusk odwiedził Ostrołękę, by wziąć udział w inauguracji wznowionych po ponad 33 latach połączeń…

"Łomża jest symbolem nowej reguły, przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach" - zaznaczył premier.

- Widziałem jadąc tu do Was do Łomży ludzi stojących na stacji w Śniadowie, w Kurpiach. Ludzi szczęśliwych, że doczekali tego momentu. Miałem okazję porozmawiać z kolejarzami, którzy towarzyszyli mi. Wszyscy mają poczucie satysfakcji - dodał Donald Tusk.

Materiał filmowy 1 :
Więcej o: Donald Tusk, pociąg inauguracja, Łomża transport, połączenia kolejowe, Newag
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~con Donek POd sąd, 11:04 13-06-2026,   70%
..a wyseplenił PO niemiecku credo POstKOmuchów "polskość to nienormalność"?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ferdousi, 11:23 13-06-2026,   75%
A co mnie z tego że jakiś Niemiec przejedzie się pociągiem do Łomży? Za Niemca... Niemcy też jeździli pociągiem do Łomży. Była w czasie 2 Wojny światowej linia do Łomży? Może jego dziadek z Wermachtu jeździł tędy, to już! wiadomo! dlaczego Tusku tu przyjechał. Chciał podtrzymać rodzinne tradycje. Sumliński mówił że jego matka do 12 roku życia nie mówiła po Polsku a  po niemiecku.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~gdzie benzyna PO 5, 11:31 13-06-2026,   67%
KOmuchom sondaże muszą mocno dołować skoro rudy sepleniący niemiec w sobotę "pracuje" POwszechnie wiadomo że on zaczyna wekeend w czwartek skończy go we wtorek.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~6666, 11:43 13-06-2026,   50%
NIc mnie tak nie wzruszy jak to że już się z tąd wyniesie
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Wo, 12:34 13-06-2026,   34%
Jaka wzruszająca chwila...🤷🤬 Żenujący serwis  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Kurpie, 12:38 13-06-2026,   60%
Gdzie 100 konkretów ??? My pamiėtamy
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~G0ść, 13:17 13-06-2026,   50%
Chyba tym żółtym autobusem pasażerów przyeieźli?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 13:48 13-06-2026,   100%
Dobrze, że PiS 6 lat temu rozpoczął budowę kolei do Łomży.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Zdzisław, 13:51 13-06-2026,   100%
Wzruszająca chwila że Tusk pojechał z Ostrołęki do Łomży-noooo ja tak się wzruszyłem że się popłakałem jak nigdy  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
czerwiec 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22  23 dk24  25  26 dk27 dk28
 29  30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×