Premier pojechał pociągiem z Ostrołęki. "Wzruszająca chwila" [WIDEO, ZDJĘCIA]

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Premier Donald Tusk pojechał pociągiem z Ostrołęki do Łomży. Na miejscu zorganizowano konferencję prasową.

Szef rządu znalazł się na pokładzie pociągu specjalnego, który o godz. 10:00 wyruszył z Ostrołęki do Łomży w ramach powrotu kolei do sąsiedniego miasta i przywrócenia połączeń kolejowych między Ostrołęką a Łomżą. Po dotarciu na miejsce odbyła się konferencja.

- Bardzo wzruszająca chwila nie tylko dla mieszkańców Łomży, ale całego regionu. Przed chwilą przyjechaliśmy tym pociągiem z Ostrołęki do Łomży. Dostałem symboliczny bilet na ten pierwszy przejazd. Łomża czekała 33 lata i doczekała się. Uruchamiamy bezpośrednie połączenia Ostrołęka-Białystok-Olsztyn, a za rok z Łomży bezpośrednio pojedziecie do Warszawy. Pociągami nowoczesnymi, produkowanymi przez polską firmę Newag - powiedział Tusk.

"Łomża jest symbolem nowej reguły, przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach" - zaznaczył premier.

- Widziałem jadąc tu do Was do Łomży ludzi stojących na stacji w Śniadowie, w Kurpiach. Ludzi szczęśliwych, że doczekali tego momentu. Miałem okazję porozmawiać z kolejarzami, którzy towarzyszyli mi. Wszyscy mają poczucie satysfakcji - dodał Donald Tusk.