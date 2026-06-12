Premier Donald Tusk przyjedzie do Ostrołęki. Okazja będzie wyjątkowa

Wasze opinie
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~Babcia Tekla, 18:54 12-06-2026, 63%
Kto go tu zapraszał? No kto? Humor i nastrój zepsute na cały łykend!
~On, 18:56 12-06-2026, 62%
Mam jedno słowo dla niego : Raus!
~On, 19:00 12-06-2026, 60%
Byłbym jeszcze w stanie to zrozumieć gdyby to był pociąg do Berlina
~tępiciel lemingów, 05:10 13-06-2026, 60%
@~On
W jedną stronę.
~Zbyszek, 19:05 12-06-2026, 69%
Rudy będzie zrobią show tv a tam jeszcze toledo zrobienia ,ja rudy odjedzie zamkną na miesiąc by dokończyć bo jest syf ,przejeżdżałem wczoraj ,nawet peron kostki w połowie nie ma i krawędzi, haldy piachu na torach, to jest szopka propagandowaw TV to skleją pięknie a kto widział na żywo jak ja ten sie z cyrku nie śmieje!!
~Jaśka, 19:42 12-06-2026, 44%
@~Zbyszek
Na podkłady pod tory posłużył gruz z dwóch wież ,z tych nieudaczników tyle po ośmiu latach zostawili po sobie
~tępiciel lemingów, 20:21 12-06-2026, 70%
@~Jaśka
Nieudacznicy przez 8 lat nic po sobie nie zostawili:
Elektrownia stop
Trzeci most i obwodnica stop
Remont torów do miasta stop
Schetynowka stop
Dotacje unijne stop
Wymiana starego mostu stop
A teraz przyjedzie otwierać pisowskie uruchomienie połączeń kolejowych do Łomży.
~Katy, 22:18 12-06-2026, 25%
@~tępiciel lemingów
Tępiciel czuwa !!
~con Donek do Wronek, 22:24 12-06-2026, 69%
@~Jaśka
Gdyby nie donosy POstKOmuchów do Brukseli i błagania o sankcje dla Polski i Polaków to elektrownia już dawno by zarabiała.
~Iza, 08:16 13-06-2026, 40%
@~con Donek do Wronek
O napewno mieli by co kraść pisiorczyki
~KODowuca won!!!, 08:56 13-06-2026, 29%
@~Iza
Złodziei to POszukaj wśród swoich KOmuchu - z kraju najszybciej się rozwijającego ta wasza POstKOmuchów banda zrobiła nam z Polski ruinę w dwa lata!!!
~MIRKA, 11:22 13-06-2026, 100%
@~Zbyszek
Ty Rudy to dla ciebie kolega? Troche szacunku bo do piet mu nie siegasz ani z rozumem ani z kultura
~edek, 19:11 12-06-2026, 46%
Super nareszcie odwiedzi nas ktoś nie z PISu
~tępiciel lemingów, 21:25 12-06-2026, 54%
@~edek
Ciekawe co miasto i region będzie miało z tego? Nie warto na jego ekipę głosować.
~Pinokio, 06:44 13-06-2026, 60%
@~tępiciel lemingów
Po morawieckim miało mieć estakadę 😄
~POtozło, 08:58 13-06-2026, 50%
@~tępiciel lemingów
Jak to co ośrodek dogadzania mocno opalonym nierobom z POntonów!! I stada agresywnych nienawidzących nas ludzi.
~tępiciel lemingów, 09:36 13-06-2026, 50%
@~Pinokio
Miasto miałoby estakadę po Morawieckim ale jej nie chciało.
~Ostrołęczanin, 19:15 12-06-2026, 45%
Ale was boli 😄😄😄
Panie premierze, jest pan zawsze mile widziany. Ostrołęczanie mimo, że jest trochę głupków, to normalni ludzie
~ABC, 19:45 12-06-2026, 62%
@~Ostrołęczanin
Mów za siebie,,,,wcale nie jest mile widziany,,,,chyba że zaprasza go głupek ,, Ostrołęczanin ,, - normalni ludzie z Ostrołęki nie są nim zainteresowani,
~durna lewaczka, 22:26 12-06-2026, 77%
@~Ostrołęczanin
con Donek kocham cie..
~On, 23:28 12-06-2026, 62%
@~Ostrołęczanin
W dupie, nie w Ostrołęce
~Ja, 13:04 13-06-2026, -
@~Ostrołęczanin
W pełni podzielam to zdanie, ale zamiast "trochę" użyję słowa "sporo"
~Mieszkańcy, 19:23 12-06-2026, 67%
Ludzie ustawmy się wzdłuż torów i machajmy Panu premierowi, jest moc💪
~Fuck you, 07:10 13-06-2026, 65%
@~Mieszkańcy
Środkowym palcem
~Ostrołęczanka, 19:39 12-06-2026, 58%
Taki pan jest nie potrzebny w Ostrołęce i kombinować przeciwko PiSowi
~Gosc, 19:40 12-06-2026, 64%
To jak Kim Ir Sen ,albo Breżniew
Pogratulować oprawcom
~Kamil, 19:41 12-06-2026, 28%
A lider Konfy i jego przyboczny to będą?
~J, 19:43 12-06-2026, 45%
nareszcie ktoś nie z pisu, bo już za dużo tych osłów było
~tępiciel lemingów, 20:27 12-06-2026, 72%
@~J
PiSy kują, a Donald nogę podstawia.
~Babcia klozetowa, 19:45 12-06-2026, 58%
Wszystkie bilety wykupione brak miejsc donaldino będzie jechał na tronie w pokoju zwierzeń (WC)🤣🤣🤣
~Dworca brak, 19:47 12-06-2026, 63%
Łomża chyba w odróżnieniu od Ostrołęki jakiś dworzec ma skoro tam konferencja. U nas mała poczekalnia z WC.
~tępiciel lemingów, 20:21 12-06-2026, 55%
@~Dworca brak
Dobrze, że brak ruiny dworca PKP.
~debilBrutal, 19:56 12-06-2026, 68%
Będzie się chwalił że jest już 8 szprycha i cpk nie to Port Polska 🤣 oszust jeden
~Ja, 19:57 12-06-2026, 79%
Będzie okazja porozmawiać o tym co wyrabia Popielarz
~tekla, 20:00 12-06-2026, 28%
Ja go zapraszam wsiowa teklo.
~Babcia Tekla, 21:28 12-06-2026, 67%
@~tekla
Wypraszam sobie! Tylko nie wsiowa... Tylko nie wsiowa, robaczku! Jestem niastowa z dziada pradziada, z baby prababy!
~Katy, 22:21 12-06-2026, 63%
@~Babcia Tekla
Pułtuska?
~G5, 20:06 12-06-2026, 96%
Ma okazję przejechać się w pierwszym wagonie i bez biletu.
~jop, 20:10 12-06-2026, 73%
jezu jaki jełop to pisał że nawet nie umie odmienić dobrze nazwy miasta 🤦♀️
~xd, 20:21 12-06-2026, 38%
@~jop
płacisz że wymagasz?
~tępiciel lemingów, 20:32 12-06-2026, 78%
@~xd
Płacę podatki więc wymagam.
~6666, 20:50 12-06-2026, 77%
To nie przypadek.
Pewnie też będzie poklepywanie po ramieniu prezydenta Ostrołęki za przyzwolenie sprowadzenia czarnego świata
~Majki, 21:08 12-06-2026, 27%
@~6666
Zalecam leczenie urojeń
~100 bajerów dla frajerów, 22:28 12-06-2026, 75%
@~Majki
To sie lecz KOmuchu.
~Andrzej, 21:16 12-06-2026, 92%
To już wiemy dlaczego na peron nie będzie wejścia.
~Hmm, 21:18 12-06-2026, 77%
Na końcowy wagon go i na Berlin A nie tutaj,kedyś zamykał PKP PKS Pocztę Wojsko i tak dalej A teraz przyjeżdża i udaje kogoś kim nie jest,tylko Prawo i Sprawiedliwość i nasz Marcin Grabowski dziękujemy
~Zbyszek, 21:23 12-06-2026, 78%
U nas Pawełki oj pokaża się ze "świtą" u nas nie decydują ja mówil centrum integracji cudzoziemców bo on mówi ze nie będzie to dexyduje Wawa i co ja mogę powie ,samorząd jest "przeciw" a Wawa decyduje ,cwaniaki.
~Lolo, 21:25 12-06-2026, 67%
Przyjedzie pociągiem z przesiadką w Tłuszczu?
~Ona, 22:10 12-06-2026, 91%
@~Lolo
Nie, pociągi z Tłuszcza nie jeżdżą. Komunikacja zastępcza 😉
~100 bajerów dla frajerów, 22:30 12-06-2026, 75%
Może naobiecuje KOlejne "100 konkretów" dla debili?
~JanuSz, 22:48 12-06-2026, 82%
To po ile te bilety do cyrku?
~xd, 23:02 12-06-2026, 17%
Ciekawe czy Marcin go powita a to nie ten pociąg...
~Kioj, 23:05 12-06-2026, 24%
Grabowski co ty na to tak krzyczałeś osiem lat lisy a dwa lata Tfuska ale zrobił
~., 06:31 13-06-2026, 100%
Szkoda czasu .
~., 06:43 13-06-2026, 80%
To przejazd tylko dla czerwonych pieczątek ,jazda jak tramwajem po 39 w Warszawie ..
~Mieszkanka, 08:14 13-06-2026, 34%
Łoj i co na to pisiorki i konfo już zaczynajcie wyć
~rada, 08:23 13-06-2026, 80%
chowajcie portfele i kosztowności
~Jula, 08:25 13-06-2026, 72%
Koszyk jaj i jedziemy na powitanie
~con Donek do Wronek, 08:53 13-06-2026, 72%
Gość faktycznie "wyjątkowy":..eyjątKOwo zakłamany, odpychający i anty Polski. ? Dla rudego folksdojcza i jego wyznawców " polskość to nienormalność"
~Babcia Tekla, 09:00 13-06-2026, 50%
Redaktory! Czy wy serc nie macie? Czy wy nie macie nade mną zmiłowania? Wczoraj wieczorem, chcąc nie chcąc, napatrzyłam się na oblicze ryżego jegomościa, nałożone na nasz zrewitalizowany dworzec PKP, i w rezultacie, w nocy spać nie mogłam: męczyły mnie koszmary senne, dostałam wysypki na całym ciele, palpitacji komór sercowych i w efekcie... zmoczyłam się!
Proszę was serdecznie: usuńcie to zdjęcie!
~!, 10:15 13-06-2026, 100%
Ale cyrk
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