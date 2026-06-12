Premier Donald Tusk przyjedzie do Ostrołęki. Okazja będzie wyjątkowa

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Pierwszy pociąg - specjalny - pojedzie w sobotę o 10:00 z Ostrołęki do Łomży. Jednym z pasażerów będzie premier Donald Tusk. O godzinie 10:40 w Łomży zaplanowano konferencję prasową.

Powrót kolei do Łomży rozpala emocje mieszkańców regionu. Bilety na pierwszy pociąg z Ostrołęki do Łomży zostały wyprzedane w aplikacji mPOLREGIO już w pierwszym dniu ich sprzedaży. W związku z tym…

Od 14 czerwca mieszkańcy Łomży i regionu będą mogli ponownie korzystać z regularnych połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem. Pociągi wracają do miasta po 33 latach przerwy. Do Łomży uruchomionych zostanie 10 nowych połączeń, które będą realizowane przez pociągi POLREGIO oraz PKP Intercity. Na przywróceniu połączeń kolejowych zyska nie tylko Łomża. Pociągi dalekobieżne po raz pierwszy zatrzymają się w Śniadowie i Chorzel, po wielu latach wrócą do Wielbarka i Szczytna.

Premier Donald Tusk przyjedzie w sobotę do Ostrołęki, skąd pojedzie pociągiem specjalnym do Łomży - poinformowała Kancelaria Premiera.

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~Babcia Tekla , 18:54 12-06-2026 , 63%

Kto go tu zapraszał? No kto? Humor i nastrój zepsute na cały łykend! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~On , 19:00 12-06-2026 , 60% Byłbym jeszcze w stanie to zrozumieć gdyby to był pociąg do Berlina • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zbyszek , 19:05 12-06-2026 , 69% Rudy będzie zrobią show tv a tam jeszcze toledo zrobienia ,ja rudy odjedzie zamkną na miesiąc by dokończyć bo jest syf ,przejeżdżałem wczoraj ,nawet peron kostki w połowie nie ma i krawędzi, haldy piachu na torach, to jest szopka propagandowaw TV to skleją pięknie a kto widział na żywo jak ja ten sie z cyrku nie śmieje!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jaśka , 19:42 12-06-2026 , 44% @~Zbyszek Na podkłady pod tory posłużył gruz z dwóch wież ,z tych nieudaczników tyle po ośmiu latach zostawili po sobie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:21 12-06-2026 , 70% @~Jaśka Nieudacznicy przez 8 lat nic po sobie nie zostawili:

Elektrownia stop

Trzeci most i obwodnica stop

Remont torów do miasta stop

Schetynowka stop

Dotacje unijne stop

Wymiana starego mostu stop





A teraz przyjedzie otwierać pisowskie uruchomienie połączeń kolejowych do Łomży. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~con Donek do Wronek , 22:24 12-06-2026 , 69% @~Jaśka Gdyby nie donosy POstKOmuchów do Brukseli i błagania o sankcje dla Polski i Polaków to elektrownia już dawno by zarabiała. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Iza , 08:16 13-06-2026 , 40% @~con Donek do Wronek O napewno mieli by co kraść pisiorczyki • zgłoś odpowiedz • oceń :

~KODowuca won!!! , 08:56 13-06-2026 , 29% @~Iza Złodziei to POszukaj wśród swoich KOmuchu - z kraju najszybciej się rozwijającego ta wasza POstKOmuchów banda zrobiła nam z Polski ruinę w dwa lata!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~MIRKA , 11:22 13-06-2026 , 100% @~Zbyszek Ty Rudy to dla ciebie kolega? Troche szacunku bo do piet mu nie siegasz ani z rozumem ani z kultura • zgłoś odpowiedz • oceń :

~edek , 19:11 12-06-2026 , 46% Super nareszcie odwiedzi nas ktoś nie z PISu • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:25 12-06-2026 , 54% @~edek Ciekawe co miasto i region będzie miało z tego? Nie warto na jego ekipę głosować. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Pinokio , 06:44 13-06-2026 , 60% @~tępiciel lemingów Po morawieckim miało mieć estakadę 😄 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~POtozło , 08:58 13-06-2026 , 50% @~tępiciel lemingów Jak to co ośrodek dogadzania mocno opalonym nierobom z POntonów!! I stada agresywnych nienawidzących nas ludzi. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 09:36 13-06-2026 , 50% @~Pinokio Miasto miałoby estakadę po Morawieckim ale jej nie chciało. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ostrołęczanin , 19:15 12-06-2026 , 45% Ale was boli 😄😄😄

Panie premierze, jest pan zawsze mile widziany. Ostrołęczanie mimo, że jest trochę głupków, to normalni ludzie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ABC , 19:45 12-06-2026 , 62% @~Ostrołęczanin Mów za siebie,,,,wcale nie jest mile widziany,,,,chyba że zaprasza go głupek ,, Ostrołęczanin ,, - normalni ludzie z Ostrołęki nie są nim zainteresowani, • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ja , 13:04 13-06-2026 , - @~Ostrołęczanin W pełni podzielam to zdanie, ale zamiast "trochę" użyję słowa "sporo" • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkańcy , 19:23 12-06-2026 , 67% Ludzie ustawmy się wzdłuż torów i machajmy Panu premierowi, jest moc💪 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ostrołęczanka , 19:39 12-06-2026 , 58% Taki pan jest nie potrzebny w Ostrołęce i kombinować przeciwko PiSowi • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Gosc , 19:40 12-06-2026 , 64% To jak Kim Ir Sen ,albo Breżniew

Pogratulować oprawcom • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kamil , 19:41 12-06-2026 , 28% A lider Konfy i jego przyboczny to będą? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~J , 19:43 12-06-2026 , 45% nareszcie ktoś nie z pisu, bo już za dużo tych osłów było • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Babcia klozetowa , 19:45 12-06-2026 , 58% Wszystkie bilety wykupione brak miejsc donaldino będzie jechał na tronie w pokoju zwierzeń (WC)🤣🤣🤣 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dworca brak , 19:47 12-06-2026 , 63% Łomża chyba w odróżnieniu od Ostrołęki jakiś dworzec ma skoro tam konferencja. U nas mała poczekalnia z WC. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:21 12-06-2026 , 55% @~Dworca brak Dobrze, że brak ruiny dworca PKP. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~debilBrutal , 19:56 12-06-2026 , 68% Będzie się chwalił że jest już 8 szprycha i cpk nie to Port Polska 🤣 oszust jeden • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ja , 19:57 12-06-2026 , 79% Będzie okazja porozmawiać o tym co wyrabia Popielarz • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Babcia Tekla , 21:28 12-06-2026 , 67% @~tekla

Wypraszam sobie! Tylko nie wsiowa... Tylko nie wsiowa, robaczku! Jestem niastowa z dziada pradziada, z baby prababy! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 20:06 12-06-2026 , 96% Ma okazję przejechać się w pierwszym wagonie i bez biletu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~jop , 20:10 12-06-2026 , 73% jezu jaki jełop to pisał że nawet nie umie odmienić dobrze nazwy miasta 🤦‍♀️ • zgłoś odpowiedz • oceń :

~6666 , 20:50 12-06-2026 , 77% To nie przypadek.

Pewnie też będzie poklepywanie po ramieniu prezydenta Ostrołęki za przyzwolenie sprowadzenia czarnego świata • zgłoś odpowiedz • oceń :

~100 bajerów dla frajerów , 22:28 12-06-2026 , 75% @~Majki To sie lecz KOmuchu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Andrzej , 21:16 12-06-2026 , 92% To już wiemy dlaczego na peron nie będzie wejścia. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Hmm , 21:18 12-06-2026 , 77% Na końcowy wagon go i na Berlin A nie tutaj,kedyś zamykał PKP PKS Pocztę Wojsko i tak dalej A teraz przyjeżdża i udaje kogoś kim nie jest,tylko Prawo i Sprawiedliwość i nasz Marcin Grabowski dziękujemy • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zbyszek , 21:23 12-06-2026 , 78% U nas Pawełki oj pokaża się ze "świtą" u nas nie decydują ja mówil centrum integracji cudzoziemców bo on mówi ze nie będzie to dexyduje Wawa i co ja mogę powie ,samorząd jest "przeciw" a Wawa decyduje ,cwaniaki. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ona , 22:10 12-06-2026 , 91% @~Lolo Nie, pociągi z Tłuszcza nie jeżdżą. Komunikacja zastępcza 😉 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~100 bajerów dla frajerów , 22:30 12-06-2026 , 75% Może naobiecuje KOlejne "100 konkretów" dla debili? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JanuSz , 22:48 12-06-2026 , 82% To po ile te bilety do cyrku? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~xd , 23:02 12-06-2026 , 17% Ciekawe czy Marcin go powita a to nie ten pociąg... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kioj , 23:05 12-06-2026 , 24% Grabowski co ty na to tak krzyczałeś osiem lat lisy a dwa lata Tfuska ale zrobił • zgłoś odpowiedz • oceń :

~. , 06:43 13-06-2026 , 80% To przejazd tylko dla czerwonych pieczątek ,jazda jak tramwajem po 39 w Warszawie .. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkanka , 08:14 13-06-2026 , 34% Łoj i co na to pisiorki i konfo już zaczynajcie wyć • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jula , 08:25 13-06-2026 , 72% Koszyk jaj i jedziemy na powitanie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~con Donek do Wronek , 08:53 13-06-2026 , 72% Gość faktycznie "wyjątkowy":..eyjątKOwo zakłamany, odpychający i anty Polski. ? Dla rudego folksdojcza i jego wyznawców " polskość to nienormalność" • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Babcia Tekla , 09:00 13-06-2026 , 50%

Redaktory! Czy wy serc nie macie? Czy wy nie macie nade mną zmiłowania? Wczoraj wieczorem, chcąc nie chcąc, napatrzyłam się na oblicze ryżego jegomościa, nałożone na nasz zrewitalizowany dworzec PKP, i w rezultacie, w nocy spać nie mogłam: męczyły mnie koszmary senne, dostałam wysypki na całym ciele, palpitacji komór sercowych i w efekcie... zmoczyłam się!

Proszę was serdecznie: usuńcie to zdjęcie! • zgłoś odpowiedz • oceń :

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