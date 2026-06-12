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Ostrołęka,

Premier Donald Tusk przyjedzie do Ostrołęki. Okazja będzie wyjątkowa

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zdjecie 1669
fot. eostroleka.pl/gov.plfot. eostroleka.pl/gov.pl
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zdjecie 1669
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Premier Donald Tusk przyjedzie w sobotę do Ostrołęki, skąd pojedzie pociągiem specjalnym do Łomży - poinformowała Kancelaria Premiera.

Od 14 czerwca mieszkańcy Łomży i regionu będą mogli ponownie korzystać z regularnych połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem. Pociągi wracają do miasta po 33 latach przerwy. Do Łomży uruchomionych zostanie 10 nowych połączeń, które będą realizowane przez pociągi POLREGIO oraz PKP Intercity. Na przywróceniu połączeń kolejowych zyska nie tylko Łomża. Pociągi dalekobieżne po raz pierwszy zatrzymają się w Śniadowie i Chorzel, po wielu latach wrócą do Wielbarka i Szczytna.

Pociąg Ostrołęka-Łomża. Bilety wyprzedane! Ważna wiadomość dla podróżnych

Powrót kolei do Łomży rozpala emocje mieszkańców regionu. Bilety na pierwszy pociąg z Ostrołęki do Łomży zostały wyprzedane w aplikacji mPOLREGIO już w pierwszym dniu ich sprzedaży. W związku z tym…

Pierwszy pociąg - specjalny - pojedzie w sobotę o 10:00 z Ostrołęki do Łomży. Jednym z pasażerów będzie premier Donald Tusk. O godzinie 10:40 w Łomży zaplanowano konferencję prasową.

Więcej o: Donald Tusk, połączenia kolejowe, Łomża, POLREGIO, PKP Intercity

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~Babcia Tekla, 18:54 12-06-2026,   63%

Kto go tu zapraszał? No kto? Humor i nastrój zepsute na cały łykend!
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~On, 18:56 12-06-2026,   62%
Mam jedno słowo dla niego : Raus!
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~On, 19:00 12-06-2026,   60%
Byłbym jeszcze w stanie to zrozumieć gdyby to był pociąg do Berlina  
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~tępiciel lemingów, 05:10 13-06-2026,   60%
@~On W jedną stronę.
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~Zbyszek, 19:05 12-06-2026,   69%
Rudy będzie zrobią show tv a tam jeszcze toledo zrobienia ,ja rudy odjedzie zamkną na miesiąc by dokończyć bo jest syf ,przejeżdżałem wczoraj ,nawet peron kostki w połowie nie ma i krawędzi, haldy piachu na torach, to jest szopka propagandowaw TV to skleją pięknie a kto widział na żywo jak ja ten sie z cyrku nie śmieje!!
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~Jaśka, 19:42 12-06-2026,   44%
@~Zbyszek Na podkłady pod tory posłużył gruz z dwóch wież ,z tych nieudaczników tyle po ośmiu latach zostawili po sobie  
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~tępiciel lemingów, 20:21 12-06-2026,   70%
@~Jaśka Nieudacznicy przez 8 lat nic po sobie nie zostawili:
Elektrownia stop
Trzeci most i obwodnica stop
Remont torów do miasta stop
Schetynowka stop
Dotacje unijne stop
Wymiana starego mostu stop


A teraz przyjedzie otwierać pisowskie uruchomienie połączeń kolejowych do Łomży.
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~Katy, 22:18 12-06-2026,   25%
@~tępiciel lemingów Tępiciel czuwa !!
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~con Donek do Wronek, 22:24 12-06-2026,   69%
@~Jaśka Gdyby nie donosy POstKOmuchów do Brukseli i błagania o sankcje dla Polski i Polaków to elektrownia już dawno by zarabiała.
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~Iza, 08:16 13-06-2026,   40%
@~con Donek do Wronek O napewno mieli by co kraść pisiorczyki
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~KODowuca won!!!, 08:56 13-06-2026,   29%
@~Iza Złodziei to POszukaj wśród swoich KOmuchu - z kraju najszybciej się rozwijającego ta wasza POstKOmuchów banda zrobiła nam z Polski ruinę w dwa lata!!!
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~MIRKA, 11:22 13-06-2026,   100%
@~Zbyszek Ty Rudy to dla ciebie kolega? Troche szacunku bo do piet mu nie siegasz ani z rozumem ani z kultura
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~edek, 19:11 12-06-2026,   46%
Super nareszcie odwiedzi nas ktoś nie z PISu
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~tępiciel lemingów, 21:25 12-06-2026,   54%
@~edek Ciekawe co miasto i region będzie miało z tego? Nie warto na jego ekipę głosować.  
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~Pinokio, 06:44 13-06-2026,   60%
@~tępiciel lemingów Po morawieckim miało mieć estakadę 😄
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~POtozło, 08:58 13-06-2026,   50%
@~tępiciel lemingów Jak to co ośrodek dogadzania mocno opalonym nierobom z POntonów!! I stada agresywnych nienawidzących nas ludzi.
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~tępiciel lemingów, 09:36 13-06-2026,   50%
@~Pinokio Miasto miałoby estakadę po Morawieckim ale jej nie chciało.
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~Ostrołęczanin, 19:15 12-06-2026,   45%
Ale was boli 😄😄😄
Panie premierze, jest pan zawsze mile widziany. Ostrołęczanie mimo, że jest trochę głupków, to normalni ludzie  
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~ABC, 19:45 12-06-2026,   62%
@~Ostrołęczanin Mów za siebie,,,,wcale nie jest mile widziany,,,,chyba że zaprasza go głupek ,, Ostrołęczanin ,,  -  normalni ludzie z Ostrołęki nie są nim zainteresowani,
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~durna lewaczka, 22:26 12-06-2026,   77%
@~Ostrołęczanin con Donek kocham cie..
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~On, 23:28 12-06-2026,   62%
@~Ostrołęczanin W dupie, nie w Ostrołęce  
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~Ja, 13:04 13-06-2026,   -
@~Ostrołęczanin W pełni podzielam to zdanie, ale zamiast "trochę" użyję słowa "sporo"
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~Mieszkańcy, 19:23 12-06-2026,   67%
Ludzie ustawmy się wzdłuż torów i machajmy Panu premierowi, jest moc💪
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~Fuck you, 07:10 13-06-2026,   65%
@~Mieszkańcy Środkowym palcem
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~Ostrołęczanka, 19:39 12-06-2026,   58%
Taki pan jest nie potrzebny w Ostrołęce i kombinować przeciwko PiSowi  
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~Gosc, 19:40 12-06-2026,   64%
To jak Kim Ir Sen ,albo Breżniew
Pogratulować oprawcom
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~Kamil, 19:41 12-06-2026,   28%
A lider Konfy i jego przyboczny to będą?  
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~J, 19:43 12-06-2026,   45%
nareszcie ktoś nie z pisu, bo już za dużo tych osłów było
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~tępiciel lemingów, 20:27 12-06-2026,   72%
@~J PiSy kują, a Donald nogę podstawia.
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~Babcia klozetowa, 19:45 12-06-2026,   58%
Wszystkie bilety wykupione brak miejsc donaldino będzie jechał na tronie w pokoju zwierzeń (WC)🤣🤣🤣
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~Dworca brak, 19:47 12-06-2026,   63%
Łomża chyba w odróżnieniu od Ostrołęki jakiś dworzec ma skoro tam konferencja. U nas mała poczekalnia z WC.
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~tępiciel lemingów, 20:21 12-06-2026,   55%
@~Dworca brak Dobrze, że brak ruiny dworca PKP.
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~debilBrutal, 19:56 12-06-2026,   68%
Będzie się chwalił że jest już 8 szprycha i cpk nie to Port Polska 🤣 oszust jeden
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~Ja, 19:57 12-06-2026,   79%
Będzie okazja porozmawiać o tym co wyrabia Popielarz  
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~tekla, 20:00 12-06-2026,   28%
Ja go zapraszam wsiowa teklo.
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~Babcia Tekla, 21:28 12-06-2026,   67%
@~tekla
Wypraszam sobie! Tylko nie wsiowa... Tylko nie wsiowa, robaczku! Jestem niastowa z dziada pradziada, z baby prababy!
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~Katy, 22:21 12-06-2026,   63%
@~Babcia Tekla Pułtuska?
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~G5, 20:06 12-06-2026,   96%
Ma okazję przejechać się w pierwszym wagonie i bez biletu.
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~jop, 20:10 12-06-2026,   73%
jezu jaki jełop to pisał że nawet nie umie odmienić dobrze nazwy miasta 🤦‍♀️
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~xd, 20:21 12-06-2026,   38%
@~jop płacisz że wymagasz?
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~tępiciel lemingów, 20:32 12-06-2026,   78%
@~xd Płacę podatki więc wymagam.
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~6666, 20:50 12-06-2026,   77%
To nie przypadek.
Pewnie też będzie poklepywanie  po ramieniu prezydenta Ostrołęki za przyzwolenie sprowadzenia czarnego świata
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~Majki, 21:08 12-06-2026,   27%
@~6666 Zalecam leczenie urojeń  
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~100 bajerów dla frajerów, 22:28 12-06-2026,   75%
@~Majki To sie lecz KOmuchu.
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~Andrzej, 21:16 12-06-2026,   92%
To już  wiemy dlaczego na peron nie będzie wejścia.
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~Hmm, 21:18 12-06-2026,   77%
Na końcowy wagon go i na Berlin A nie  tutaj,kedyś zamykał PKP PKS Pocztę Wojsko i tak dalej A teraz przyjeżdża i udaje kogoś kim nie jest,tylko Prawo i Sprawiedliwość i nasz Marcin Grabowski dziękujemy  
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~Zbyszek, 21:23 12-06-2026,   78%
U nas Pawełki oj pokaża się ze "świtą" u nas nie decydują ja mówil centrum integracji cudzoziemców bo on mówi ze nie będzie to dexyduje Wawa i co ja mogę powie ,samorząd jest "przeciw" a Wawa decyduje ,cwaniaki.
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~Lolo, 21:25 12-06-2026,   67%
Przyjedzie pociągiem z przesiadką w Tłuszczu?
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~Ona, 22:10 12-06-2026,   91%
@~Lolo Nie, pociągi z Tłuszcza nie jeżdżą. Komunikacja zastępcza 😉
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~100 bajerów dla frajerów, 22:30 12-06-2026,   75%
Może naobiecuje KOlejne "100 konkretów" dla debili?
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~JanuSz, 22:48 12-06-2026,   82%
To po ile te bilety do cyrku?
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~xd, 23:02 12-06-2026,   17%
Ciekawe czy Marcin go powita a to nie ten pociąg...
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~Kioj, 23:05 12-06-2026,   24%
Grabowski co ty na to tak krzyczałeś osiem lat lisy a dwa  lata Tfuska ale zrobił
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~., 06:31 13-06-2026,   100%
Szkoda czasu  .
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~., 06:43 13-06-2026,   80%
To przejazd tylko dla czerwonych pieczątek ,jazda jak tramwajem po 39 w Warszawie ..
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~Mieszkanka, 08:14 13-06-2026,   34%
Łoj i co na to pisiorki i konfo  już zaczynajcie wyć  
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~rada, 08:23 13-06-2026,   80%
chowajcie portfele i kosztowności
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~Jula, 08:25 13-06-2026,   72%
Koszyk jaj i jedziemy na powitanie
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~con Donek do Wronek, 08:53 13-06-2026,   72%
Gość faktycznie "wyjątkowy":..eyjątKOwo zakłamany, odpychający i anty Polski. ? Dla rudego folksdojcza i jego wyznawców " polskość to nienormalność"
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~Babcia Tekla, 09:00 13-06-2026,   50%

Redaktory! Czy wy serc nie macie? Czy wy nie macie nade mną zmiłowania? Wczoraj wieczorem, chcąc nie chcąc, napatrzyłam się na oblicze ryżego jegomościa, nałożone na nasz zrewitalizowany dworzec PKP, i w rezultacie, w nocy spać nie mogłam: męczyły mnie koszmary senne, dostałam wysypki na całym ciele, palpitacji komór sercowych i w efekcie... zmoczyłam się!
Proszę was serdecznie: usuńcie to zdjęcie!
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~!, 10:15 13-06-2026,   100%
Ale cyrk
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