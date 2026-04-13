Ostrołęka, NA SYGNALE

Drogowa partyzantka w regionie. Tylko co piąty kierowca bez mandatu!

zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.pl
Policyjne statystyki z ostatniego tygodnia w Ostrołęce i powiecie budzą niepokój. Funkcjonariusze podsumowali działania kontrolne, które wykazały drastycznie niską dyscyplinę wśród uczestników ruchu drogowego. Na 500 przeprowadzonych kontroli, aż 400 zakończyło się ujawnieniem wykroczeń.

Mimo regularnych apeli o rozwagę i licznych kampanii informacyjnych, sytuacja na lokalnych trasach pozostaje trudna. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w ostatnich dniach szczegółowo sprawdzili blisko 500 pojazdów. W grupie tej znaleźli się nie tylko kierowcy samochodów osobowych, ale także 30 motocyklistów, 14 rowerzystów oraz 22 pieszych.

Największym problemem pozostaje lekceważenie ograniczeń prędkości. To właśnie zbyt szybka jazda była przyczyną większości z 400 odnotowanych naruszeń prawa. Brawura na drodze skutkowała dotkliwymi karami – w minionym tygodniu policjanci zatrzymali 8 praw jazdy, z czego połowa została odebrana za drastyczne przekroczenie dozwolonej prędkości.

Kontrole nie dotyczyły jednak wyłącznie prędkości. Mundurowi wycofali z ruchu 19 pojazdów, zatrzymując ich dowody rejestracyjne. Głównymi przyczynami był zły stan techniczny oraz nielegalne modyfikacje aut i motocykli, które zagrażały bezpieczeństwu lub naruszały normy ochrony środowiska.

Najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem wciąż pozostaje prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. W trakcie działań funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 3 nietrzeźwych kierowców. Wszystkim zatrzymanym odebrano uprawnienia do kierowania. Sprawy trafią wkrótce do sądu, gdzie sprawcy odpowiedzą za narażenie życia innych uczestników ruchu.

Warto zaznaczyć, że mandaty i pouczenia nie dotyczyły wyłącznie kierowców samochodów. Wykroczenia ujawniono również wśród rowerzystów oraz pieszych, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na tragiczne skutki ewentualnych kolizji.

Policja zapowiada kontynuację wzmożonych kontroli, zwłaszcza w obszarach zabudowanych i na trasach wylotowych.

 

