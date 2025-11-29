Drugi dzień zbiórki, czas-start! Dołącz do Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce i powiecie! [ZDJĘCIA]

Wolontariusze nie zwalniają tempa! Ruszył drugi dzień Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce i powiecie. To ostatni moment, aby twój gest zamienił się w cudze piękne święta!
Po imponującym pierwszym dniu, który zaowocował ogromną ilością zebranych produktów, wolontariusze z pełnym zaangażowaniem wrócili do sklepów. W sobotę 29 listopada po raz ostatni w tym roku możemy pokazać siłę lokalnej solidarności.
To twoja szansa, by pomóc!
Potrzeby są ogromne, a każda wrzucona do kosza paczka ma realne znaczenie dla potrzebujących rodzin, seniorów i osób samotnych w naszym regionie. Pamiętaj, że nawet najmniejszy gest, jeden dodatkowy produkt w twoim koszyku, może komuś zapewnić godne i bezpieczne święta.
Nie przechodź obojętnie! Poszukaj wolontariuszy, uśmiechnij się i podziel się dobrem.
Co warto wrzucić do koszy?
Najbardziej potrzebne są produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Organizatorzy zbiórki proszą o przekazywanie w szczególności:
- Podstawowe produkty żywnościowe: mąka, cukier, olej, kasze, makarony, ryż.
- Konserwy: konserwy mięsne i rybne.
- Słodycze: idealne na świąteczny stół dla najmłodszych.
- Przetwory: dżemy, herbaty, soki.
Gdzie czekają wolontariusze? Lista sklepów
Akcja w Ostrołęce i powiecie obejmuje dziś kilkadziesiąt placówek, w tym największe markety i dyskonty.
Ostrołęka
Sklepy Biedronka:
- al. Wojska Polskiego 22
- ul. Bohaterów Warszawy 29
- ul. Hallera 15
- ul. Słowackiego 31A
- ul. Stacha Konwy 3D
- ul. Steyera 2D
Markety i Delikatesy:
- E. Leclerc - al. Jana Pawła II 4
- Lidl - al. Jana Pawła II 8
- Lidl - ul. Witosa 7
- PSS Społem Gama (Stodoła) - ul. Bogusławskiego 34
- Delikatesy Centrum - ul. 11 Listopada 72
- Delikatesy Centrum - ul. Hallera 27
- Delikatesy Centrum - ul. Sobieskiego 1
- Stokrotka - ul. Inwalidów Wojennych 23
- Stokrotka - ul. Sikorskiego 39
Powiat Ostrołęcki
Wolontariusze zbierają także w mniejszych miejscowościach, m.in. w gminach Łyse, Myszyniec, Lelis, Rzekuń i Olszewo-Borki:
Białobiel: Dino - ul. Ostrołęcka 59A
Borawe: Dino - ul. Borawe 107D
Grabowo: Dino - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1
Lelis: Dino - ul. Szkolna 83
Łyse: Biedronka - ul. Kościelna 16, Dino - ul. Ostrołęcka 32
Myszyniec: Biedronka - ul. Stefanowicza 47, Prim Market - ul. Nadrzeczna 1
Olszewo-Borki: Biedronka - ul. Broniewskiego 2a, Prim Market - ul. Kochanowskiego 4
Rzekuń: Dino - ul. Mazowiecka 43A
Przyjdź i pomóż! Razem zakończmy tę zbiórkę rekordowym wynikiem!