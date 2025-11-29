Drugi dzień zbiórki, czas-start! Dołącz do Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce i powiecie! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Wolontariusze nie zwalniają tempa! Ruszył drugi dzień Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrołęce i powiecie. To ostatni moment, aby twój gest zamienił się w cudze piękne święta!

Po imponującym pierwszym dniu, który zaowocował ogromną ilością zebranych produktów, wolontariusze z pełnym zaangażowaniem wrócili do sklepów. W sobotę 29 listopada po raz ostatni w tym roku możemy pokazać siłę lokalnej solidarności.

To twoja szansa, by pomóc!

Potrzeby są ogromne, a każda wrzucona do kosza paczka ma realne znaczenie dla potrzebujących rodzin, seniorów i osób samotnych w naszym regionie. Pamiętaj, że nawet najmniejszy gest, jeden dodatkowy produkt w twoim koszyku, może komuś zapewnić godne i bezpieczne święta.

Nie przechodź obojętnie! Poszukaj wolontariuszy, uśmiechnij się i podziel się dobrem.

Co warto wrzucić do koszy?

Najbardziej potrzebne są produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Organizatorzy zbiórki proszą o przekazywanie w szczególności:

Podstawowe produkty żywnościowe: mąka, cukier, olej, kasze, makarony, ryż.

Konserwy: konserwy mięsne i rybne.

Słodycze: idealne na świąteczny stół dla najmłodszych.

Przetwory: dżemy, herbaty, soki.

Gdzie czekają wolontariusze? Lista sklepów

Akcja w Ostrołęce i powiecie obejmuje dziś kilkadziesiąt placówek, w tym największe markety i dyskonty.

Ostrołęka

Sklepy Biedronka:

al. Wojska Polskiego 22

ul. Bohaterów Warszawy 29

ul. Hallera 15

ul. Słowackiego 31A

ul. Stacha Konwy 3D

ul. Steyera 2D

Markety i Delikatesy:

E. Leclerc - al. Jana Pawła II 4

Lidl - al. Jana Pawła II 8

Lidl - ul. Witosa 7

PSS Społem Gama (Stodoła) - ul. Bogusławskiego 34

Delikatesy Centrum - ul. 11 Listopada 72

Delikatesy Centrum - ul. Hallera 27

Delikatesy Centrum - ul. Sobieskiego 1

Stokrotka - ul. Inwalidów Wojennych 23

Stokrotka - ul. Sikorskiego 39

Powiat Ostrołęcki

Wolontariusze zbierają także w mniejszych miejscowościach, m.in. w gminach Łyse, Myszyniec, Lelis, Rzekuń i Olszewo-Borki:

Białobiel: Dino - ul. Ostrołęcka 59A

Borawe: Dino - ul. Borawe 107D

Grabowo: Dino - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1

Lelis: Dino - ul. Szkolna 83

Łyse: Biedronka - ul. Kościelna 16, Dino - ul. Ostrołęcka 32

Myszyniec: Biedronka - ul. Stefanowicza 47, Prim Market - ul. Nadrzeczna 1

Olszewo-Borki: Biedronka - ul. Broniewskiego 2a, Prim Market - ul. Kochanowskiego 4

Rzekuń: Dino - ul. Mazowiecka 43A

Przyjdź i pomóż! Razem zakończmy tę zbiórkę rekordowym wynikiem!