Ostrołęka,

Dzień otwarty w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO]

W czwartek, 9 kwietnia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce zorganizowała dzień otwarty. Celem tego dnia było pokazanie mieszkańcom, że inspekcja sanitarna to nie tylko wystawianie mandatów czy sprawdzanie czystości w sklepach, ale przede wszystkim dbanie o nasze zdrowie i profilaktyka.

Na miejscu działo się całkiem sporo. Każdy, kto przyszedł, mógł za darmo sprawdzić podstawowe parametry swojego organizmu - na stoiskach mierzono poziom cukru, ciśnienie, a także wagę i wzrost. Była to też okazja, żeby dowiedzieć się rzeczy teoretycznie prostych, ale ważnych, jak choćby tego, jak naprawdę skutecznie myć ręce, żeby pozbyć się wirusów.

Dla ciekawych przygotowano alkogogle i narkogogle. To okulary, które pokazują, jak bardzo zaburza się wzrok i równowaga po używkach - można było je założyć i na własnej skórze przekonać się o zagrożeniach.

Wśród odwiedzających można było spotkać zarówno seniorów dbających o profilaktykę, jak i grupy uczniów ze szkół oraz zaproszonych gości. O zdrowiu i higienie często zapominamy w codziennym biegu, a taka wiedza podana w prosty sposób jest nam wszystkim po prostu potrzebna. Świadomość tego, jak dbać o siebie i otoczenie, to podstawa, żebyśmy jako społeczeństwo rzadziej chorowali.

zobacz więcej zdjęć

