Eliminacje Gminne XLVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Kadzidle

W czwartek, 26 lutego, odbędą się eliminacje gminne 48. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:30 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle przy ul. Ks. Suchcickiego 4.

Grupy wiekowe i zasady uczestnictwa

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa: uczniowie klas I–IV,

II grupa: uczniowie klas V–VIII.

Zgodnie z regulaminem, każdą szkołę może reprezentować po jednej osobie w każdej z wyżej wymienionych grup. Kandydaci powinni zostać wyłonieni na etapie eliminacji szkolnych.

Przebieg i zgłoszenia

Podobnie jak w latach ubiegłych, etap gminny będzie składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie Komendant OSP, Zdzisław Parzych.

Zgłoszenia uczniów należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2026 roku.

Dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby:

drogą elektroniczną na adres e-mail: osp@kadzidlo.pl.

osobiscie do Urzędu Gminy (pokój nr 22, do Zdzisława Parzycha).

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu: 575 405 205.

Źródło: eOstrołęka.pl/Gmina Kadzidło