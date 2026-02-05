Sekundy od tragedii w gminie Kadzidło. 55-latek umierał z zimna na poboczu drogi!

REKLAMA

W czwartek, 5 lutego, w miejscowości Kuczyńskie (gmina Kadzidło) doszło do mrożących krew w żyłach wydarzeń. Tylko dzięki czujności postronnej osoby oraz błyskawicznej interwencji strażaków z OSP Kadzidło udało się uniknąć tragedii. Skrajnie wyziębiony mężczyzna, którego życie było bezpośrednio zagrożone, trafił pod opiekę lekarzy.

Obecne warunki atmosferyczne – ujemne temperatury w ciągu dnia i ekstremalne mrozy w nocy – stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto przebywa na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia. Przekonał się o tym około 55-letni mężczyzna, który nieprzytomny leżał na poboczu lokalnej drogi w miejscowości Kuczyńskie.

Los poszkodowanego odmienił pracownik pobliskiego zakładu mechanicznego. Zauważył on leżącą postać i bez wahania ruszył z pomocą, jednocześnie alarmując służby ratunkowe. To właśnie ta godna naśladowania postawa stała się pierwszym, kluczowym ogniwem w łańcuchu dobroci.

Z uwagi na powagę sytuacji, do Kuczyńskich natychmiast zadysponowano zespół ratownictwa medycznego z pobliskiego Myszyńca. Ponieważ czas dojazdu karetki zaczął się wydłużać, do akcji wkroczyli strażacy ochotnicy, dla których priorytetem było zabezpieczenie termiczne i monitorowanie stanu poszkodowanego.

Druhowie z OSP Kadzidło jako pierwsi dotarli do nieprzytomnego 55-latka. Strażacy profesjonalnie zajęli się mężczyzną, dbając o podtrzymanie jego czynności życiowych aż do momentu przybycia załogi ZRM.

Po przyjeździe medyków i wykonaniu niezbędnych czynności ratunkowych na miejscu, mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Apel do mieszkańców: Nie bądźmy obojętni

Sytuacja z gminy Kadzidło pokazuje, jak ważna jest czujność w okresie zimowym. Ekstremalne mrozy nie wybaczają błędów, a dla osoby przebywającej na zewnątrz bez odpowiedniej odzieży, pobocze drogi może stać się pułapką bez wyjścia.

Pamiętajmy: jeśli widzisz kogoś leżącego, siedzącego na mrozie lub wyglądającego na zdezorientowanego – zareaguj. Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie, tak jak stało się to w miniony czwartek w Kuczyńskich.