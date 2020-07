„Etnodizajn po kurpiowsku” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

REKLAMA

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Etnodizajn po kurpiowsku”, które odbędzie się 19 lipca 2020 r. (niedziela).

Hasło przewodnie najbliższych zajęć to „Firanecka do okienecka”. Uczestnicy własnoręcznie wykonają z białego papieru firanki do zdobienia okien, a także taśmy do dekorowania półek. Są to elementy wystroju ówczesnych izb kurpiowskich, które również dziś mogą z powodzeniem zdobić mieszkania, nadając im nieco kurpiowskiego charakteru.

Zapisy pod nr tel. 29 764 54 43.

Termin spotkania: 19.07.2020 r.

Cena: 10 zł od osoby.

Miejsce: Budynek Muzeum przy placu gen. Józefa Bema 8 w Ostrołęce.