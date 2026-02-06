Europejskie standardy w Ostrołęce: Nauczyciele „Metalówki” na elitarnym kursie na Malcie [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Nauczyciele z ostrołęckiej “Metalówki” przez tydzień szlifowali język angielski w renomowanej szkole na Malcie, łącząc intensywną naukę z poznawaniem śródziemnomorskiej kultury.

W dniach 26–30 stycznia troje nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych nr im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce uczestniczyło w zagranicznym kursie językowym. Wyjazd został zrealizowany w ramach akredytowanego projektu Erasmus+, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Miejscem szkolenia była malownicza miejscowość St. Julian’s, gdzie mieści się prestiżowa szkoła Maltalingua. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej oraz doskonalenie warsztatu pracy.

Program kursu był niezwykle wymagający i obejmował zajęcia prowadzone przez doświadczonych native speakerów, naukę w grupach międzynarodowych, co wymuszało stałą komunikację w języku angielskim oraz rozwijanie kluczowych sprawności: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania.

Dzięki nowoczesnym metodom nauczania, nauczyciele z Ostrołęki mogli nie tylko poprawić swoją płynność językową, ale także podejrzeć innowacyjne techniki pracy, które znajdą zastosowanie w codziennej dydaktyce.

Pobyt na Malcie to nie tylko sala lekcyjna. Ważnym elementem projektu Erasmus+ jest aspekt międzykulturowy. St. Julian’s stało się dla uczestników bazą do obserwacji życia w środowisku wielokulturowym, gdzie krzyżują się wpływy europejskie i arabskie.

W ramach programu kulturowego nauczyciele odwiedzili Vallettę – obecną stolicę Malty, pełną zabytków i historii czy Mdinę – dawną stolicę wyspy, znaną jako „Ciche Miasto”, zachwycającą średniowieczną architekturą.

Te doświadczenia pozwoliły na poszerzenie wiedzy historycznej i krajoznawczej, co stanowiło cenne uzupełnienie procesu edukacyjnego.

Udział w mobilności zakończył się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów, ale najważniejsze są efekty długofalowe. Zwiększona pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim oraz nowa perspektywa zawodowa nauczycieli bezpośrednio wpłyną na jakość kształcenia w ostrołęckim ZSZ Nr 1.

Wyjazd na Maltę to kolejny krok w realizacji celów akredytacji Erasmus+, która wzmacnia europejski wymiar szkoły i otwiera przed kadrą oraz uczniami nowe możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej.