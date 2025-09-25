eOstroleka.pl
Ostrołęka, O TYM SIĘ MÓWI

Fala nieprzyjemnego zapachu nad Ostrołęką. Mieszkańcy znów skarżyli się na uciążliwą woń!

REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
Posłuchaj

W środę, 24 września, przez kilka godzin w różnych częściach Ostrołęki unosił się duszący, nieprzyjemny zapach. Do naszej redakcji napłynęły liczne skargi od zaniepokojonych mieszkańców. Choć źródło uciążliwej woni dla wielu było oczywiste, na oficjalne wyjaśnienia trzeba było czekać blisko dobę.

Uciążliwości zapachowe rozpoczęły się w środę i były odczuwalne na terenie całego miasta, powodując dyskomfort i niepokój wśród ostrołęczan. Wiele osób, bazując na wcześniejszych doświadczeniach, bez wahania wskazywało na zakłady celulozowe zlokalizowane na osiedlu Wojciechowice jako źródło problemu.

W odpowiedzi na nasilające się skargi, przed godziną 17:00 w środę, skontaktowaliśmy się z biurem prasowym spółki Stora Enso Ostrołęka z prośbą o wyjaśnienie przyczyn emisji nieprzyjemnych zapachów. Odpowiedź nadeszła dopiero następnego dnia, w czwartek 25 września, około godziny 16:00, gdy intensywność woni zdążyła już osłabnąć.

W przesłanym oświadczeniu przedstawiciele zakładu potwierdzili, że doszło do awarii, która spowodowała problemy. Agnieszka Wilczewska, rzecznik prasowy Stora Enso, wyjaśnia szczegóły techniczne zdarzenia:

“W związku z wystąpieniem usterki elektrofiltra w dniu 24.09.2025, miało miejsce odstawienia kotła sodowego. W celu zapewnienia ciągłości procesu, spalanie gazów złowonnych zostało przekierowane do flary. Podczas tego procesu wystąpiły krótkotrwałe przekierowania gazów do atmosfery, spowodowane błędem we wskazaniach przepływomierza gazów. Błąd ten, który wpływał na nierealnie niskie odczyty przepływu, został szybko zidentyfikowany i usunięty przez dział Utrzymania Ruchu. Obecnie system pracuje stabilnie, a spalanie gazów odbywa się ponownie w kotle sodowym.”

Firma przeprosiła mieszkańców za zaistniałą sytuację. “Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dyskomfort, który mógł być spowodowany tą sytuacją” – czytamy w komunikacie podpisanym przez rzecznik prasową.

Więcej o: Uciążliwości zapachowe, awaria elektrofiltra, zakłady celulozowe, Stora Enso Ostrołęka, dyskomfort mieszkańców.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×